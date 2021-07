Liviu Dragnea a ieșit, joi, din închisoare. Fostul șef al PSD a declarat că a trecut prin doi ani de chin și suferință. El a spus că a fost deținut politic și că în continuare va munci la firma fiului său.

„A fost o perioadă de doi ani de două luni de chin și suferință. Asta a fost aici, abuzuri și umilință și cea mai mare parte a populației a înțeles azi de ce a trebuit să ajung aici. Când am plecat eu, România era o țară prosperă, cu venituri decente, azi e o dictatură feroce. E afectată libertatea de exprimare. E amanetat viitorul României.

Mă consider deținut politic pentru că am intrat nevinovat, mi s-a cerut să-mi recunosc vinovăția pentru că se dorea să fie acest dosar politic. Am refuzat.