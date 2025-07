David Popovici s-a calificat, din serii, în semifinala cursei de 100 de metri liber la Campionatul Mondial de Natație de la Singapore. Campionul mondial la 200 de metri liber are mari şanse să urce pe podim şi la această probă.

David Popovici a obținut cel mai bun timp din serii, 47,41. Românul a înotat în penultima serie, întorcând al patrulea la 50 de metri, dar a recuperat pe ultima lungime de bazin.

Pe lista semifinaliștilor l-au urmat Kyle Chalmers cu 47,48 și Egor Kornev cu 47,51.

Pan Zhanle, campionul mondial și olimpic en-titre al probei, a avut al șaselea timp în serii, 47,86.

„Exact cum trebuie, pentru o serie de calificări. Urmăriți semifinalele, mâine finala. O să fie interesant, clar. Simt că a trecut deja de nivelul în care să-mi pese atât de tare cine câștigă, cine pierde. Sunt aici pentru a mă simți cât mai bine, și exact asta o să fie și în semifinale. Cum a fost și la 200„, a declarat David Popovici, după cursă, pentru TVR Sport.

David spune că nu a apucat să sărbătorească medalia de la 200 m liber. „Am mâncat ceva bun și atât. Am dormit mai puțin decât mi-aș fi dorit, n-am avut timp. Dar recuperez acum la prânz, recuperez noaptea care vine. Și adevărata celebrare vine după sută, unde <job is finished> (mi-am terminat treaba)”, spune campionul.

Marți, David Popovici a câștigat medalia de aur, în proba de 200 de metri liber. A terminat cele patru lungimi de bazin în 1:43,53. Finala a fost transmisă în direct de TVR Sport și TVR 1.

Înotătorul român este și campion olimpic al probei.

