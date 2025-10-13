Ministrul Sănătății anunță controale în toate clinicile private după moartea tinerei polițiste imediat după ce a născut. Ministrul Sănătății spune că vrea să se asigure că instituțiile medicale private respectă toate normativele legale în vigoare. Mădălina a fost înmormântată în Giurgiu, orașul ei natal, cu onoruri militare. Soțul îndurerat al femeii a fost surprins în lacrimi la căpătâiul acesteia. În tot acest timp, au ieșit la iveală noi detalii din anchetă.

Familia și colegii Mădălinei s-au strâns la catedrala din Giurgiu, unde a fost depus trupul neînsuflețit al tinerei. Aceștia au depus zeci de coroane de flori și și-au luat rămas bun de la polițistă.

Între timp, detalii cutremurătoare au ieșit la iveală din ancheta autorităților. Mădălina și-ar fi dorit să nască doar pe cale naturală, însă medicii din București, care i-au realizat procedura de fertilizare in vitro, au refuzat să-i accepte cerințele femeii. Tânăra suferea de trombofilie, afecțiune depistată încă din timpul sarcinii, iar asta i-ar fi pus viața în pericol, spun anchetatorii. Acesta ar fi fost de altfel și motivul pentru care a ales să nască la clinica privată din Constanța.

După ce polițista a născut un băiețel perfect sănătos, aceasta a început să se simtă tot mai rău. Medicii au decis că este nevoie de operație, însă, potrivit anchetatorilor, cuplul ar fi refuzat procedura chirurgicală asumându-și toate riscurile, inclusiv cel al decesului.

Potrivit presei, cei doi și-ar fi dorit șase copii, iar acesta ar fi fost motivul pentru care nu ar fi acceptat operația. Atât colegilor medicilor din Constanța, cât și direcția sanitară din județ verifică toate documentele medicale ale pacientei care a decedat pentru a găsit o explicație pentru această tragedie.