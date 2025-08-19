Gruparea palestiniană Hamas a acceptat o încetare a focului de 60 de zile în Fâşia Gaza, în schimbul eliberării parţiale a unor ostatici israelieni, în două tranşe.

Recenta propunere a fost mediată de Egipt şi Qatar, în baza celei înaintate de Statele Unite în decursul acestui an.

Conform unei surse din cadrul grupării palestiniene, Hamas ar urma să elibereze aproximativ jumătate dintre cei 50 de ostatici israelieni rămași – dintre care se presupune că 20 sunt în viață – în două etape, pe durata unei încetări inițiale a focului de 60 de zile.

De asemenea, ar urma să aibă loc negocieri privind oprirea permanentă a ostilităţilor. Răspunsul Israelului rămâne neclar, în condiţiile în care biroul premierului Benjamin Netanyahu a comunicat săptămâna trecută că va accepta un acord doar dacă „toți ostaticii vor fi eliberați deodată”, transmite BBC preluat de RADOR RADIO ROMÂNIA