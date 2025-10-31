Un raport recent al Curții de Conturi trage un semnal puternic privind structura administrativă a României. Conform auditului de performanță efectuat asupra organizării comunelor și orașelor mici, mai mult de jumătate dintre orașele din țară au scăzut sub pragul legal de 10.000 de locuitori, necesar pentru menținerea statutului urban.

Realitatea De Vrancea

