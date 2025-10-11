România are un singur imn oficial! Este declarația explozivă a liderului PSD după ce ieri la congresul UDMR a ieșit din sală în momentul intonării imnului secuiesc! Sorin Grindeanu susține că a vorbit despre unitate și i-a mulțumit lui Viktor Orban pentru că a sprijinit România să intre în Schengen, dar din perspectiva sa avem un singur imn, cel al României.

„Am vorbit la congresul UDMR, unde am mers cu placere, despre unitate. Unitate inseamna si ca, cel putin din perspectiva României, exista un singur imnn oficial, cel al Romaniei.

In discursul meu am vorbit si am multumit premierului Viktor Orban pentru rolul pe care l-a avut anul trecut – si pe care trebuie sa il recunoastem cu totii – in intrarea României in Schengen. Am foarte multi colegi in UDMR pe care ii respect”, a declarat Grindeanu.