Președintele AUR, George Simion, a aruncat bomba, sâmbătă după-amiază, și a dezvăluit că OMV Petron disponibilizează 1.000 de angajați pe fondul instabilității create în țara noastră de Guvernul condus de Ilie Bolojan.

”Peste 1.000 de concedieri la OMV Petrom! Dacă vă mai aduceți aminte, dragii mei, am protestat împotriva companiilor austriece și am cerut în momentul în care nu eram primiți în Schengen boicotarea acestor companii austriece.

Ce supărări existau: Ia uite, Simion își bate joc de cel mai mare angajator al țării, că Simion vrea ca să fie dați afară românii.

Hai să ne înțelegem, să separăm adevărul de minciună. Indiferent că se cheamă OMV, că se cheamă Mol, orice benzinărie, chiar și Petrom și Rompetrol, o să aibă întotdeauna nevoie de oameni care să muncească, o să dea afară angajații sau îi plătește prost, cum este cazul acum cu OMV Petrom, în momentul în care scade populația sau guvernarea este una slabă”, a declarat George Simion.

