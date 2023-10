Apar noi acuzații grave la adresa fraților Tate, suspectați de trafic de persoane! Avocații victimelor de peste Ocean susțin că milionarii britanici încercă să le intimideze clienții prin amenințări și hărțuire, totul pentru a-i reduce la tăcere. Totodată, victimele le cer fraților Tate nu mai puțin de 5 milioane de dolari pentru defăimare, relatează Realitatea PLUS.

„Mesajul pe care victimele îl transmit astăzi este că nu vor mai fi abuzuri în tăcere, poveștile vor fi spuse și Tate își va plăti datoria în instanță, nu doar aici în România, dar și în Marea Britanie și Statele Unite ale Americii. Indiferent de ce ar declara Tate, e dreptul nostru să spunem că dovezile vorbesc de la sine, atâta vreme cât Tate i-a scris unei presupuse victime că îi place să o violeze”, a declarat avocatul Matthew Jury.

„Andrew și Tristan Tate, împreună cu avocații lor, au decis să ne dea în judecată clienții, care sunt victime ale traficului uman și ale abuzului sexual. Frații Tate vă vor face să credeți că au fost urmăriți penal din cauza opiniilor lor despre masculinitate. În lumea reală totuși se confirmă că au comis abuzuri și trebuie să fie responsabili pentru neregulile respective”, a anunțat și avocatul Gillian Roth.

La polul opus, avocații români ai milionarilor britanici resping acuzațiile și le consideră neîntemeiate.

„De ce pretinsele victime acționează sub anonimat, de ce nu se pornește un proces in justitie dacă se dorește tragerea la răspundere legală a fraților Tate și se promovează în presă? De ce presupusele victime au facut invitații la mediere prin care au solicitat despăgubiri de 50.000 de euro pentru a se incheia orice conflict dacă în acelasi timp se pretinde că se urmarește un interes general global de stopare a unui presupus fenomen pornit de frații Tate”, a declarat avocatul fraților Tate – Eugen Vidineac, potrivit Realitatea PLUS.

Frații Andrew și Tristan Tate, precum și cele două „locotenete” au rămas sub control judiciar. Judecătorii le-au permis, pri ndecizia din 28 septembrie, să părăsească Bucureștiul și Ilfovul, dar nu pot pleca din țară. Procurorii i-au trimis pe cei patru în judecată pe 20 iunie pentru constituirea unui grup infracțional organizat în vederea comiterii pe teritoriul României, dar și al altor state, a infracțiunii de trafic de persoane.

„În temeiul dispoziţiilor art. 348 C. pr. pen. şi art. 207 alin. 4 ?i 7 C. pr. pen. constată legalitatea şi temeinicia măsurii controlului judiciar dispusă faţă de inculpaţii:

TATE III EMORY ANDREW, (date) prin încheierea nr. 428/CP/04.08.2023 a Curţii de Apel Bucureşti – Secţia a II-a penală pronunţată în dosarul nr.18906/3/2023/a1.2.

TATE TRISTAN, , (date), prin încheierea nr. 428/CP/04.08.2023 a Curţii de Apel Bucureşti – Secţia a II-a penală pronunţată în dosarul nr.18906/3/2023/a1.2.

NAGHEL GEORGIANA-MANUELA, (date) prin încheierea nr. 428/CP/04.08.2023 a Curţii de Apel Bucureşti – Secţia a II-a penală pronunţată în dosarul nr.18906/3/2023/a1.2.

RADU ALEXANDRA-LUANA, , (date) prin încheierea nr. 428/CP/04.08.2023 a Curţii de Apel Bucureşti – Secţia a II-a penală pronunţată în dosarul nr.18906/3/2023/a1.2.

În baza art. 207 C.proc.pen., menţine măsura controlului judiciar față de inculpații TATE III EMORY ANDREW, TATE TRISTAN, NAGHEL GEORGIANA-MANUELA ?i RADU ALEXANDRA-LUANA, până la o noua verificare a măsurii preventive dar nu mai târziu de 60 de zile.

În temeiul 242 alin. 3 C.pr.pen , respinge sesizarea organului de poliție desemnat cu supravegherea inculpatei Radu Luana Alexandra de înlocuire a măsurii controlului judiciar cu măsura arestului la domiciliu/arestării preventive, ca neîntemeiată.

Respinge ca nefondată cererea inculpa?ilor TATE III EMORY ANDREW ?i TATE TRISTAN având ca obiect înlocuirea obligației de a nu părăsi limita teritorială a judeţului Ilfov şi a Municipiului Bucureşti, (…) cu obligația de nu părăsi limita teritorială a Europei.

În baza art. 2081 C.p.p. rap la art. 215 alin. 1,2, 8 şi 9 C.p.p. dispune înlocuirea obligaţiei inculpaților TATE III EMORY ANDREW, TATE TRISTAN și NAGHEL GEORGIANA-MANUELA de a nu părăsi mun. Bucureşti şi jud.Ilfov cu obligaţia inculpaților de a nu părăsi teritoriul României, decât cu încuviinţarea prealabilă a judecătorului de cameră preliminară sau a instanţei de judecată. În baza art. 215 alin.8,9 C.pr.pen respinge ca nefondate cererile inculpaților TATE III EMORY ANDREW și TATE TRISTAN având ca obiect încetarea obligației de a nu comunica și de a nu lua legătura, direct sau indirect, pe nicio cale cu martorul Lelias Luke Stephan, obligație impusă prin încheierea nr. 428/CP/04.08.2023 a Curţii de Apel Bucureşti – Secţia a II-a penală pronunţată în dosarul nr.18906/3/2023/a1.2.

Respinge ca inadmisibilă cererea inculpaților TATE III EMORY ANDREW ?i TATE TRISTAN de modificare a programului de supraveghere stabilit de organul de poliție. În baza art. 275 alin. (3) C.proc.pen., cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. Cu drept de contestaţie în termen de 48 de ore de la comunicare. Pronunţată conform art. 405 alin. 2 C. pr. pen. prin punerea minutei la dispoziţia părţilor şi a procurorului prin mijlocirea grefei instanţei, 28.09.2023”, se arată în decizie.

onform DIICOT, fraţii Tate (cu cetăţenie britanică) şi cele două tinere au constituit un grup infracţional organizat, în scopul racolării, cazării şi exploatării, prin obligarea unor femei la crearea unor materiale cu conţinut pornografic, destinate difuzării contracost pe site-uri de profil. Din aceste activităţi ar fi obţinut importante sume de bani.

Anchetatorii susţin că fraţii Tate racolau tinere sub pretextul începerii unei relaţii de iubire, după care le duceau într-o casă din judeţul Ilfov, unde erau obligate să producă clipuri video, ce erau postate pe site-uri pentru adulţi. Cei doi fraţi le induceau în eroare pe tinere că ar dori o relaţie de căsătorie/concubinaj şi că ar avea faţă de ele sentimente reale de iubire (metoda”loverboy”). Femeile ar fi fost ulterior transportate şi adăpostite într-un imobil din judeţul Ilfov, unde, prin acte de violenţă fizică şi constrângere psihică (intimidare, supraveghere constantă, controlul şi invocarea de pretinse datorii), ar fi fost exploatate sexual de membrii grupului prin obligarea la manifestări pornografice în vederea producerii şi difuzării, prin intermediul unor platforme de socializare, de material având un astfel de caracter şi prin supunerea la executarea unei munci, în mod forţat, în scopul obţinerii de beneficii financiare importante constând în sumele de bani obţinute ca urmare a accesării materialelor de către utilizatori.

Victimele le-au povestit anchetatorilor că în vila din judeţul Ilfov era amenajat un studio de videochat, fiind întâmpinate la venire de paznici înarmaţi. Ele ar fi fost obligate să îşi facă tatuaje cu mesajul „owned by Tate”.

Au fost identificate şase persoane vătămate care au fost exploatate sexual de grupul condus de cei doi fraţi britanici.