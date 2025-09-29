Arbitrul român Istvan Kovacs a fost delegat de UEFA la meciul dintre Villarreal (Spania) și Juventus (Italia), programat, miercuri, în etapa a doua din faza principală a Ligii Campionilor, informează Federația Română de Fotbal pe site-ul său oficial.

Centralul va fi ajutat de asistenții Mihai Marica și Ferencz Tunyogi, de al patrulea oficial Szabolcs Kovacs, în timp ce în camera VAR se vor afla Cătălin Popa și Christian Dingert (Germania).

Istvan Kovacs a fost arbitrul finalei UCL din ediția trecută, câștigată de PSG, iar în prima rundă din acest sezon al competiției a arbitrat partida Olympiakos (Grecia) – Pafos (Cipru), scor 0-0.

România va mai avea un reprezentant în această etapă din Liga Campionilor, Alexandru Deaconu urmând să fie observator de arbitri la meciul FK Bodo/Glimt (Norvegia) – Tottenham (Anglia), de marți, 30 septembrie.

Echipa de fotbal Villarreal întâlnește Juventus Torino, miercuri, pe Estadio de la Ceramica din Villarreal, într-o partidă contând pentru etapa a doua din faza principală a Ligii Campionilor.

