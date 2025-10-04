Alina Bica, fosta șefă a DIICOT, a scăpat de mandatul european de arestare. Curtea de Apel București a decis, vineri, 3 octombrie, că Bica și-a executat pedeapsa în Italia cu suspendare și a retras mandatul european de arestare. Alina Bica fusese condamnată la 4 ani cu executare, dar nu a făcut nici o zi de închisoare.

Magistrații de la Curtea de Apel București au activitatea suspendată și judecă doar „cauzele urgente”, iar acesta dosar a fost judecat cu celeritate: înregistrat în 30 septembrie 2025, cu primul termen în 2 octombrie și pronunțarea deciziei pe 3 octombrie. Decizia Curții de apel București este definitivă.

Decizia Curții de Apel București vine după ce Curtea de Justiție a UE a decis că „o autoritate judiciară nu poate să refuze executarea unui mandat european de arestare și să preia ea însăși executarea pedepsei fără consimțământul statului care a emis acest mandat”.

A fost condamnată la 4 ani, nu a făcut nicio zi de închisoare

Alina Bica, fost procuror șef al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) are din 2019 mandat european de arestare după ce a fost condamnată definitiv la 4 ani închisoare în dosarul în care fusese acuzată de favorizarea omului de afaceri Ovidiu Tender.

Potrivit Ministerului Justiției, „instanța italiană a recunoscut sentința pronunțată în România și a dispus executarea pedepsei în Italia, potrivit legislației italiene”.

Bica nu a făcut însă nicio zi de închisoare, pedeapsa fiind suspendată pentru clarificări juridice privind infracțiunea pentru care a fost condamnată, conform dreptului italian.

