Este ziua zero pentru Statul Paralel din Romania. Florian Coldea si Dumitru Dumbrava se afla, joi, la sediul DNA din Capitala pentru a da explicatii si a fi audiati de procurorii anticoruptie. Tot astazi, in fata procurorilor anticoruptie ar urma sa ajunga si Iulian Dumitrescu. Surse citate de Realitatea PLUS sustin ca Florian Coldea ar urma să fie pus sub acuzare!

Audieri bomba la DNA. Potrivit surselor Realitatea PLUS, acum în interiorul instituției sunt generalii Florian Coldea, Dumitru Dumbravă. Este ziua zet pentru destructurarea statului paralel din România.

Joi dimineață, la sediul DNA a ajuns fostul general Dumitu Dumbravă. Acesta a fost surprins în imagini chiar când intra în sediul Direcției Anticorupție.

Potrivit surselor Realitatea PLUS, dosarul a pornit dupa ce a fost audiat omul de afaceri Catalin Hideg. Vorbim despre un dosar in care acesta a depus plangere impotriva celor doi fosti generali de la varful SRI.

Denunțătorul lui Florian Coldea, înregistrarea prin care îl demască: „Șeful mare, supremul nostru” – VIDEO

In dosarul amintit, lui Florian Coldea și Dumitru Dumbravă le sunt aduse acuzatii grave, inclusiv constituirea unui grup infractional organizat.

Dupa ce au iesit din servicii, cei doi ar fi facut mai multe dosare la comanda in cazul unor oameni de afaceri, au cerut mai multe sume de bani de la niste oameni de afaceri.

Cum dădea ordine generalul Dumbravă. Înregistrare-bombă! Gașca lui Coldea, demascată de Realitatea PLUS

Reamintim ca jurnalista Anca Alexandrescu, realizatoarea emisiunii „Culisele Statului Paralel” de la Realitatea PLUS a scos la iveala caracatita din spatele lui Coldea.

In cadrul unui interviu realizat cu omul de afaceri Catalin Hideg, acesta i-a spus moderatoarei ca Florian Coldea i-a cerut la un moment o suma exorbitanta de bani intr-un dosar in care era cercetat.

Tot astazi, in fata procurorilor ar urma sa ajunga si baronul de Prahova Iulian Dumitrescu.

Anca Alexandrescu: Coldea si Dumbrava vor trebui sa dea socoteala pentru distrugerea Romaniei și îngenunchiarea ei

„Ma astetam sa se intample asta. Am avut incredere ca autoritatile isi vor face datoria de data asta si nu am gresit. Stiu sigur ca nu li se vor inmuia genunchii pentru ca de data asta la conducerea DNA e un om care nu poate fi santajat, dl. Marius Voineag (…).

Pregatesc o editie speciala cu dl. Catalin Hideg duminica tocmai pentru ca ma asteptam sa se intample acest lucru. Stiam ca dl. Coldea e plecat la Monaco. Nu stiu daca si-a luat bilet si s-a intors de urgenta. Duminica stiam ca are bilet.

Sunt atat de fericita. Eram la scoala la copii cand s-a intamplat acest lucru (audierile celor doi fosti generali la DNA – n.r.). Ma bucur ca am putut sa dau tonul si le multumesc tutror jurnalistilor care s-au raliat demersului meu.

In seara asta voi da inca o inregistrarea cu dl Dumbrava care explica de ce nu vrea sa ia banii pe firma ci chas.

Coldea si Dumbra vor trebui sa dea socoteala pentru tot ce au facut, pentru distrugerea Romaniei si ingenunchiara ei in fata Marilor Puteri”, a declarat Anca Alexandrescu, joi, intr-o interventie telefonica la Realitatea PLUS

Dorin Iacob: „Să sperăm că nu îi cheamă la DNA doar așa, de imagine”

Analistul politic Dorin Iacob spune că toată acuzarea foștilor oameni din forță din servicii să nu fie făcută doar de imagine, fiindcă este an electoral, iar procurorii DNA să nu aibă la dosar dovezi clare.

„Am ieșit în 1989 dintr-o eră întunecată, cu speranțe. Din păcate, după aproape 35 de ani, sunt un om mai experimentat, dar și mai furios, deși am trecut prin culoarele subterane ale politicului până în 2005, odată cu statul paralel care a distrus statul. Trebuie să ne aducem aminte că Traian Băsescu este autorul acestor cariere de tineri ofițeri ratate din servicii. Sunt trist, nu trebuia ca niște tineri generali din sistemul românesc de apărare al țării să ajungă sa fie condamnați pentru fapte pe care le-au făcut. Sper să nu asistam la un stat paralel mai subtil, adică DNA să nu aibă probe solide și să-i cheme doar așa. DNA este în raport și cu Nicușor Dan, și nu se întâmplă nimic. Sper să aven un stat constituțional care să rezolve lucrurile. Au trecut 35 de ani de când sperăm ca o țară ieșită din comunism să ajungă una cu legi și instituții nu a apărut încă. În opinia mea, toți cei care au semnat aceste protocoale din justiție sunt la fel de vinovați: Kovesi, doamna Stanciu sau membrii CSAT. Neprofesionalismul și nepăsarea lor ne-a adus aici, cu niște victime colaterale, niște tineri generali, care au abuzat de aceste protocoale”, a declarat Dorin Iacob.