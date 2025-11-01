Compania Națională de Investiții Rutiere a semnat contracte pentru 105 kilometri de drum de mare viteză și o valoare de peste 10 miliarde de lei pentru Autostrada ,,Unirii” A8 și Drumul Expres Focșani-Brăila.

Contractul care vizează construirea Drumului Expres Focșani-Brăila (73,5 km) a fost atribuit asocierii de constructori din România SA&PE Construct S.R.L (Lider asociere) – Spedition UMB-Tehnostrade S.R.L.- Arcada Company.

Pentru cel mai lung tronson de drum de mare viteză care va fi construit în cadrul unui singur contract termenul de realizare este de 42 de luni și are o valoare de 4,29 miliarde lei.

,,Sunt două contracte esențiale pentru dezvoltarea infrastructurii moderne și asigurarea conectivității între regiuni pentru care nu s-au depus contestații. Aceste investiții îi asigură celui mai mare constructor român un portofoliu consistent și reprezintă, totodată, o provocare pentru următorii ani.”, a declarat directorul general al CNIR, Gabriel Budescu.