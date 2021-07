Florentina –Mara Bălăuță, de la Colegiul Național ”Unirea” și Ioana Lovin de la Colegiul Național ”Alexandru Ioan Cuza” sunt cele două absolvente ale promoției Bacalaureatului 2021 care au robținut nota maximă la toate disciplinele. Ioana Lovin a terminat Științe Sociale, Mara Bălăuță – specializarea filologie.

”Am încercat să învăț constant, am avut și alte activități, în afara școlii, dar nu am lăsat niciodată învățatul pe locul doi. Consider că nu trebuie stat doar cu capul în carte, important este cum ne gestionăm timpul. Eu am încercat să fac și altceva pentru că dacă aș fi stat doar cu gândul la examen m-aș fi stresat și nu aș fi reușit să obțin aceste note”, a declarat, pentru Actualitatea Vrânceană, Florentina – Mara Bălăuță.

Ea a făcut pregătire suplimentără doar la Limba și literatura română, pentru că își dorește să urmeze Facultatea de limbi străine la Universitatea București, iar nota de la română este luată în calcul la admitere. Ea a mai luat 10 la istorie, proba obligatorie din cadrul profilului și logică –proba la alegere.

Ioana Lovin, de la Colegiul Național Alexandru Ioan Cuza, a obținut note de 10 la română, istorie și geografie, proba la alegere

Ioana a fost admisă deja la o facultate din Groeningen, Olanda, dar urmează să decidă dacă va merge acolo sau va rămâne în țară, pentru că visează o carieră în criminalistică încă de când era în gimnaziu.

Sursa – Actualitatea Vrânceană

În Vrancea, rata de promovare este de 64,82 %, dar ar putea crește după contestații. Situația candidaților care au obținut cel puțin o notă de 10 este următoarea:

• 9 elevi au luat nota 10 la Limba și literatura română;

• 63 de elevi au luat nota 10 la proba obligatorie a profilului (Matematică – 14 note, Istorie – 49 de note);

• 112 elevi au obținut nota 10 la proba la alegere a profilului și a specializării.