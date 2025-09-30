Polițiștii au întocmit un dosar penal în cazul dronei civile de mici dimensiuni care a fost semnalată în spațiul aerian din apropierea Aeroportului „Henri Coandă” Otopeni.

Cercetările se fac pentru săvârșirea infracțiunii de operare a unei aeronave într-o zonă interzisă, prevăzută de Codul Aerian.

Potrivit comunicatului Inspectoratului General al Poliției Române, în cadrul anchetei, polițiștii colaborează cu autoritățile cu atribuții în domeniu pentru stabilirea cu exactitate a situației de fapt și identificarea operatorului dronei.

Echipajul unei aeronave a semnalat acum două zile, în timpul apropierii pentru aterizare pe Aeroportul Henri Coandă, prezența dronei în apropierea pistei.

Avionul a aterizat în siguranță și incidentul a fost raportat imediat.

Autoritățile reamintesc că operarea dronelor este strict interzisă în zonă și în apropierea aeroporturilor civile și militare, pentru că utilizarea neautorizată a acestora poate periclita grav siguranța zborurilor și constituie faptă penală.