„Corpul de Control al Ministerului Sănătății va face lumină la Spitalul Județean ”Sf. Pantelimon” din #Focșani! Astăzi am luat hotărârea să renunțăm la funcțiile deținute în Consiliul de Administrație al Spitalului Județean ”Sf. Pantelimon” din Focșani din următoarele considerente: am decis să lăsăm Corpul de Control al Ministerului Sănătății să deruleze o anchetă la Spitalul Județean ”Sf. Pantelimon” tocmai pentru a nu da motiv PSD-ului să acuze că am influența prin poziția noastră, în vreun fel, controlul. Va rămâne doar colegul nostru, medicul Dragoș Cozma, justificat de faptul că este normal să rămână din echipa inițială un reprezentant desemnat de către Ministerul Sănătății în luna ianuarie. În plus, nu avem niciun interes de ordin personal să rămânem membri CA, așa cum s-a vehiculat, iar renunțarea noastră la calitatea de membri CA vine să întărească acest lucru. Timp de aproape o lună alături de noi a fost medicul Dragoș Cozma, ca o garanție a omului care cunoaște problemele medicale din sistem. Îi mulțumim pentru modul în care s-a implicat și-i urăm succes în continuare, alături de ceilalți doi noi membri ai CA, Ministerul Sănătății urmând să desemneze cât mai curând doi medici în funcțiile pe care le-am ocupat până astăzi.

Publicul trebuie să știe că asupra angajaților s-a pus o presiune uriașă, manifestată prin întocmirea de tot felul de liste de susținere și amenințări cu neplata salariilor sau altor drepturi, la care s-a adăugat o stare de nervozitate atât din partea cadrelor medicale, cât și din partea pacienților și aparținătorilor, creând un mediu neprietenos, care nu este propice actului medical. PSD-ul și acoliții lui din Spitalul Județean se comportă precum o jivină muribundă, care încearcă să rănească pe oricine în jur, dorind să facă rău cu orice preț. Chiar dacă este un război cu mafia PSD, nu dorim să facem victime colaterale. Angajații de la spital trebuie să știe că documentele privind plata salariilor sunt finalizate de mai multe zile, însă abia ieri, 17 februarie, au fost plătite salariile pentru că managerul actual, Constantin Mîndrilă, s-a preocupat de cu totul și cu totul alte lucruri.

Publicul trebuie să mai știe că pentru a face parte din CA nu este obligatoriu să ai expertiză medicală, pentru că activitatea noastră nu înseamnă implicarea în actul medical. De altfel, de ani de zile în fruntea spitalului se află o echipă condusă de un manager condamnat penal definitiv. Echipa lui strigă cel mai des în ultima perioadă, de lipsa expertizei noastre medicale, deși el nu avea expertiză în domeniu când a fost numit director. Considerăm că ne-am făcut datoria și am scos la iveală fuga de răspundere a managerului Constantin Mîndrilă și a fostului președinte al CA, Mihai Nedelcu, cei care nici până acum nu au pus la dispoziția CA-ului documentele solicitate de atâtea ori. Practic, au fugit cu actele din ultimii ani, astfel că avem motive serioase să credem că activitatea CA a fost una de fațadă. Avem informații că foștii reprezentanți ai CA, din vremea ministrului PSD Nicolae Bănicioiu, nu au participat la nicio ședință a CA derulată la Spitalul Județean. Lucru extrem de grav, de altfel. Cum poți fi eficient în lipsă? Are curaj conducerea spitalului să pună la dispoziția publicului tot ceea ce ține de activitatea Consiliului de Administrație de la Spital? Noi credem că nu pentru că ar ieși la iveală lucruri extrem de neplăcute. Dar toate chestiunile vor fi lămurite de Corpul de Control al Ministerului. Pentru moment, misiunea noastră se oprește aici„, au anunțat Ana-Maria Dimitriu și Alexandru Ciprian Epure.