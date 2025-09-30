Informații devastatoare ies la iveală în legătură cu mai multe persoane din instituții-cheie care se bucură de protecția sistemului. Persoane cu probleme penale, sute de mii de euro, contracte cu statul și firme-paravan – toate acestea par a fi rețeta de succes pentru afacerile care au loc și în timpul guvernării lui Bolojan, după cum a dezvăluit în exclusivitate jurnalista Realitatea Plus, Alessia Păcuraru.

Jurnalista Realitatea Plus Alessia Păcuraru a prezentat în exclusivitate probe-cheie dintr-o serie de dosare penale aflate în lucru pe masa procurorilor. Conform informațiilor postului TV, totul se învârte în jurul fostului director al Companiei Naționale Aeroporturi București (CNAB), George Dorobanțu, cel care ar fi devalizat Aeroportul București și care, în prezent, este implicat în mai multe dosare penale cu fapte grave de corupție. În încercarea de a scăpa de acestea, Dorobanțu a încercat să depună mai multe denunțuri.

„Nu spun acest lucru întâmplător, pentru că acesta controla firma Business Saga, în 2019, din calitate de manager, acesta fiind implicat și în controversatul dosar Aeroportul Otopeni”, a explicat jurnalista Alessia Păcuraru.

Legături cu firme și influențe din servicii secrete

Dorobanțu a fost desemnat chiar înainte de numirea sa ca director al CNAB să medieze între Consiliul Concurenței și Dnata Catering SRL București, firma controlată de un șeic care a preluat serviciile alimentare pe Aeroportul Otopeni.

Toate aceste aspecte au fost mediate de Hardan Saadeh, cel care, la vremea respectivă, a făcut presiuni pentru ca societatea controlată de Dorobanțu să preia acest contract.

Cei doi, spun sursele Realitatea Plus, ar fi fost protejați de persoane influente din serviciile secrete, chiar de fostul general SRI Florian Coldea. În prezent, Dorobanțu vrea ca toate aceste informații să fie pierdute, având în vedere că a șters orice urmă privind vreo asociere și legătură cu această societate. Toate aceste lucruri sunt consemnate în documente și rapoarte, a mai arătat jurnalista Alessia Păcuraru.

Controverse pe bandă rulantă, cum se fac jocurile pentru ștergerea datelor compromițătoare?

Controversele nu se opresc, însă, aici: în această firmă, precizează surse judiciare care investighează aceste aspecte, Paul Gheorghiu era partener de afaceri cu fostul director al CNAB.

Procurorii au în vedere toate aceste elemente și documente importante ce se află în posesia lor și vor porni o anchetă pentru fapte de corupție. În acest sens, cei implicați în acest dosar vor ajunge cu siguranță la audieri, în fața oamenilor legii. Realitatea Plus a trimis un punct de vedere atât către Paul Gheorghiu, cât și către George Dorobanțu, însă niciunul nu a dorit să comenteze aceste aspecte.

Deși este vizat de dosare penale, Dorobanțu vânează o nouă funcție importantă

Dezvăluirile vin în contextul în care, potrivit surselor Realitatea Plus, fostul director CNAB George Dorobanțu i se pregătește o funcție cheie.