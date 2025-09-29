Ministrul Educației, Daniel David, a afirmat luni că 2025 este „probabil cel mai dificil și periculos an pentru România după 1989”, pe fondul crizelor politice, economice și internaționale. El a subliniat că sistemul de învățământ a fost salvat de la blocaj datorită măsurilor fiscal-bugetare luate de Guvern.

„Prin aceste măsuri, am reușit să evităm blocajul. Din bugetul alocat la începutul anului s-au economisit aproximativ 400 de milioane de lei, bani pe care îi vom folosi tot pentru educație. Astfel, nu mai este nevoie să solicităm suplimentar două miliarde de lei, iar impactul financiar estimat pentru 2026 depășește 2,8 miliarde de lei. (…) 2025 aduce crize politice și economice interne, suprapuse peste un război la graniță și tensiuni internaționale privind reașezarea ordinii mondiale. Dar dacă sunt abordate corect, crizele pot deveni oportunități de progres”, a scris Daniel David pe blogul său, cu ocazia începutului de an universitar 2025-2026.

Oficialul a reamintit că, în primul său mandat, a contribuit la consolidarea parcursului euroatlantic al României și la alegerea unui președinte care să mențină această direcție.

De asemenea, a recunoscut că a acceptat cu rezerve al doilea mandat, început pe 23 iunie 2025, considerând că și-a îndeplinit deja promisiunile asumate. Totodată, a dezvăluit că, în contextul crizei politice, numele său a fost luat în calcul pentru o posibilă candidatură la Președinție sau pentru funcția de premier interimar, susținut de PNL, deși nu și-a dorit personal aceste poziții.

Referindu-se la efectele crizei bugetare, ministrul a explicat că aceasta a redus ritmul reformelor, fără a le opri, dar a provocat „cutremure” în sistem, punând sub semnul întrebării paradigmele vechi.

Pentru anul școlar 2025-2026, datele preliminare arată că aproximativ 3% dintre clase au depășit numărul maxim de elevi, iar doar 1% au ajuns la limita excepțională permisă. „Pentru a diminua presiunea pe profesori, am păstrat regula prin care limita maximă scade cu trei elevi pentru fiecare copil cu cerințe educaționale speciale (CES). Aceste derogări sunt solicitate de școli, în funcție de resursele de personal și spațiu”, a explicat David.

Învățământul simultan a crescut de la 6% (în 2024-2025) la aproximativ 7,5% (în 2025-2026), dar, pentru prima dată, beneficiază de o metodologie de pregătire a profesorilor, inspirată din modelele existente în Franța și Irlanda.

Totodată, ministrul a arătat că, în noul an școlar, a crescut numărul profesorilor calificați și timpul de interacțiune al elevilor cu aceștia, în timp ce numărul cadrelor necalificate a scăzut. „În general, a crescut ușor numărul profesorilor angajați cu normă întreagă, reducându-se cheltuielile cu plata cu ora”, a conchis Daniel David.

