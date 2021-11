Edilul comunei vrâncene Ciorăști se luptă de ceva timp cu Ministerul Dezvoltării, mai exact cu Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional din cadrul MDLPA (Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor publice și Administrației), care nu-i permite să mai lucreze, cu firma proprie a Primăriei, la reabilitarea Școlii Gimnaziale ”Ionel Sîrbu”. Mai exact, îi este refuzată decontarea lucrărilor, deși în alte proiecte similar au fost deja decontate, pe motiv că Primăria nu a făcut licitație pentru lucrare, nu a justificat alegerea derogării de la achizițiile publice, nu ar fi demonstrat îndeplinirea condițiilor art. 31, lit. b, din Legea 98/2016 și nu a fost analizată oportunitatea în etapa de planificare generală a achizițiilor. Edilul a contestat decizia însă nu a primit nici acum un răspuns.

La reabilitarea Școlii Gimnaziale “Ionel Sârbu” din comuna Ciorăști nu se mai lucrează pentru că nu s-au mai virat bani de la Ministerul Dezvoltării. Reprezentanții Autorității de Management pentru Programul Operațional Regional din cadrul MDLPA au o problemă cu faptul că lucrările sunt executate de firma administrației locale SC Prestări Servicii Ciorăști SRL. Este a doua oară când această entitate a statului român blochează o investiție în Ciorăști, pe acest motiv, însă Comisia Europeană nu i-a dat câștig de cauză la vremea respectivă. Acum, Autoritatea de Management a emis o notă de conformitate pentru o corecție financiară de 3,139 milioane lei, care înseamnă blocarea investiției de la Școala Gimnazială Ciorăști. ”Este efectiv de neînțeles pentru noi cum este posibil ca o instituție, aflată în subordinea Ministerului Dezvoltării, să se înverșuneze într-o asemenea măsură asupra unei comunei mici ca a noastră. Primăria Ciorăști a înființat o firmă proprie tocmai pentru a reduce costurile cu investițiile, pentru ca lucrările să fie executate la o calitate ridicată, iar profitul obținut să se întoarcă în comunitate. Iată însă că, în loc să fim sprijiniți de o instituție care în ființa ei este pentru a ajuta dezvoltarea comunităților locale, ni se pun piedici din motive inventate”, spune primarul comunei Ciorăști, Nicolae Braicău.

AM POR susține că Primăria Ciorăști nu ar fi avut dreptul să lucreze cu societatea proprie, din trei motive: nu a justificat alegerea derogării de la achizițiile publice, nu ar fi demonstrat îndeplinirea condițiilor art. 31, lit. b, din Legea 98/2016 și nu a fost analizată oportunitatea în etapa de planificare generală a achizițiilor. Potrivit reprezentanților administrației locale, Primăria Ciorăști a demonstrat în documentația trimisă că a respectat toate cerințele:

– Raportul preț – calitate este unul avantajos, iar costurile sunt mai mici decât într-o procedură competitivă de achiziție publică. Au fost realizate până acum șase investiții cu fonduri guvernamentale și europene cu firma noastră, în condiții foarte bune, pentru care nu au fost niciun fel de obiecții

– În Legea 98/2016 este impusă condiția ca 80% din veniturile firme proprii să provină de la primărie. Primăria a depus la AMR POR o expertiză contabilă extrajudiciară prin care se demonstrează că ponderea veniturilor obținute de SC Prestări Servicii Ciorăști SRL de la Primăria Ciorăști din total este mai mare de limita de 80% cerută de lege: 97,62% in anul 2017, 94,99% in anul 2018, 95,27% in anul 2019. În mod curios, această expertiză nu a fost luat în considerare.

– Achiziția a fost inclusă a fost inclusă în Planul anual de achiziții al comunei, iar acest lucru a fost la cunoștința AMR POR.

Firma Primăriei Ciorăști, SC Prestări Servicii Ciorăști SRL, a executat până acum consolidarea clădirii școlii și s-a oprit la acoperiș, deoarece nu mai sunt fonduri disponibile la bugetul local.

”Primăria Ciorăști este pusă într-o situație extrem de neplăcută, prin care i se blochează o investiție doar pentru că anumite persoane vor acest lucru. Am muncit din greu pentru a obține finanțare pentru modernizarea școlii și îndeplinim toate condițiile pentru a lucra cu societatea primăriei. Pur și simplu nu înțelegem care sunt motivele pentru care ni se refuză finanțare, întrucât Legea 98/2016 ne permite să lucrăm cu firma noastră și noi am demonstrat că respectăm toate cerințele legale. Noi am înființat o firmă pentru a avea costuri mai reduse și o calitate mai bună a lucrărilor. Vom merge până la capăt, pentru a demonstra că avem dreptate, inclusiv până la a cere pedepsirea persoanelor responsabile pentru blocarea proiectului”, susține Nicolae Braicău.

Firma Primăriei, înființată pentru a reduce costurile. Aceasta execută inclusiv asfaltări în comună și în localitățile învecinate

Ciorăştiul este singura comună din Vrancare care are, de aproape 10 ani, o firmă controlată de Consiliul Local, prin care se realizează aproape toate investiţiile. SC Prestări Servicii SRL este specializată în construcţii şi a reabilitat căminul cultural, primăria, realizează o piaţă agroalimentară şi o bază sportivă. Toate acestea economisind peste jumătate din sumele care ar fi trebuit cheltuite în mod normal, susţine primarul Nicolae Braicău. De exemplu, căminul cultural, care cuprinde şi o bibliotecă, a fost reabilitat şi dotat cu cele necesare cu un buget de 237.000 lei, în condiţiile în care alte comune reparaţiile au depăşit chiar şi 700.000 lei.

Localităţile rurale care au firme în subordinea consiliilor locale pentru lucrări sunt o raritate la nivel naţional, pentru că autorităţile locale consideră o complicaţie nejustificată să deţină şi o societate de care trebuie să se ocupe. Primăria Ciorăşti are o asemenea firmă, iar rezultatele obţinute pană acum arată că această “complicaţie” merită a fi făcută. SC Prestări Servicii SRL a realizat şi lucrează la investiţii în comună la preţuri cu mult sub cele practicate de firmele de construcţii la lucrări publice din judeţ.

Contactată de reporteri, Luiza Radu – director în cadrul POR, a declarat că nu furnizează nicio informative presei și că acest lucru îl va face responsabilul cu informațiile de interes public din cadrul Ministerului Dezvoltării. “Eu sunt doar o persoană tehnică, nu vă pot furniza un răspuns în această problemă, luați legătura cu ofițerul de presă din cadrul Ministerului”, a declarant Luiza Radu. Până la acest moment, niciun reprezentant al Ministerului nu a răspuns solicitării noastre.