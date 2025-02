La Philip Morris România, certificarea Top Employer pentru al unsprezecelea an consecutiv nu este doar o distincție, ci și o confirmare a unei culturi organizaționale bazate pe respect, inovație și sprijin continuu pentru fiecare angajat.

Această recunoaștere arată dedicarea companiei de a crea un mediu de lucru în care oamenii nu doar că se simt apreciati, dar pot și să crească profesional, să învețe și să contribuie la transformarea unui viitor fără fum. Într-o discuție cu Gerasimos Contoguris, Director People & Culture, aflăm cum Philip Morris își consolidează reputația și sprijină dezvoltarea fiecărei persoane care face parte din această echipă de succes.

Revista CARIERE: Ce înseamnă certificarea Top Employer pentru Philip Morris România?

Gerasimos Contoguris, Director People & Culture: Suntem bucuroși și mândri să primim certificarea Top Employer pentru al unsprezecelea an consecutiv. Ea reflectă angajamentul Philip Morris România de a crea un mediu de lucru apreciat de cei peste 1.500 de angajați, dar și de potențialii angajați. Ne-am propus să construim un loc de muncă în care toți angajații să poată contribui și colabora la maximum, să se sprijine reciproc, să impulsioneze inovația și atenția către consumator, atât de necesare pentru a atinge obiectivul de a construi o Românie și un viitor fără fum. Iar această certificare arată că eforturile noastre de a implementa cele mai bune practici în domeniul resurselor umane dau rezultate. Ne concentrăm pe strategii care promovează oportunități de creștere și dezvoltare profesională pentru toți, învățarea continuă și bunăstarea angajaților. Suntem dedicați să atragem și să reținem talente de top și să le oferim un mediu de lucru care să le permită să prospere.

Această certificare nu reprezintă doar o recunoaștere a ceea ce am realizat până acum, ci și un angajament și o provocare pentru viitor. Investim în economie, dar investim și în oameni pentru a ne asigura că Philip Morris România rămâne un loc de muncă de top, care să atragă talente și pe care să le ajute să se dezvolte.

Care sunt pilonii pe care Philip Morris România își construiește reputația?

Fără îndoială, oamenii, prin larga lor paletă de abilități și competențe, sunt cel mai important atu al nostru. Am construit un mediu în care valoarea fiecărui individ din forța noastră de muncă de 1.500 de angajați este recunoscută. Oamenii sunt sursa creativității, inovației și rezilienței noastre – iar accentul nostru este pe promovarea unui loc de muncă în care fiecare voce contează și în care perspectivele, experiențele și talentele lor unice sunt valorificate la maximum.

La fel de importantă este promovarea unei culturi bazate pe performanță și colaborare, în care toți colegii noștri știu că sunt acceptați, apreciați și recunoscuți pentru ceea ce sunt. Ne pasă, ascultăm în mod activ poveștile personale, înțelegem circumstanțele individuale și ne adaptăm în permanență politicile ca să răspundă cât mai bine nevoilor acestora. Fie că este vorba despre un părinte care jonglează între viața de familie și job, un tânăr la început de carieră sau o persoană cu dizabilități, suntem aici pentru a-i sprijini.

Cum sprijiniți angajații să se identifice cu valorile și principiile companiei, având în vedere că sunt primii ambasadori ai acesteia?

La Philip Morris România, credem cu tărie că angajații noștri sunt cei mai importanți ambasadori ai valorilor și principiilor noastre. Pentru a-i sprijini să se identifice cu acestea, au nevoie să înțeleagă valorile și misiunea companiei și cum pot contribui la succesul nostru comun. Pentru noi, construirea unui viitor fără fum, în care țigările își vor avea locul doar în muzee, este un obiectiv ambițios pe care ne dorim să îl transformăm cât mai curând în realitate. Am dezvoltat programe de dezvoltare profesională și traininguri continue, care nu doar că îmbunătățesc abilitățile angajaților, dar le și întăresc legătura cu valorile noastre. Încurajăm comunicarea deschisă, feedback-ul și dialogul permanent între angajați și management și organizăm întâlniri regulate și sesiuni de ascultare activă, în care colegii își pot exprima opiniile și sugestiile. Prin programe de recunoaștere, cum ar fi premiile pentru angajați, ne asigurăm că eforturile și contribuțiile lor sunt apreciate și vizibile.

Și pentru că preocuparea noastră permanentă este să fim aproape de oamenii noștri, în 2024, ne-am codificat cultura în „ADN-ul PMI” (PMI DNA) care reiterează ideea că oamenii noștri sunt esențiali pentru succesul afacerii noastre și integrați în tot ceea ce facem. ADN-ul PMI se concentrează pe trei valori de bază: ne pasă, împreună suntem mai buni și suntem inovatori. Așa cum am menționat deja, credem cu tărie că fiecare voce contează și că unicitatea fiecărui angajat aduce valoare echipei.

Cât de importantă este certificarea Top Employer pentru angajații actuali ai companiei? Dar cei care aspiră să lucreze la Philip Morris România?

Certificarea Top Employer este extrem de importantă atât pentru angajații actuali, cât și pentru cei care aspiră să lucreze la Philip Morris România. Pentru angajații noștri actuali, această certificare reprezintă o recunoaștere a eforturilor noastre continue de a crea un mediu de lucru în care ei se simt apreciați și valorizați. Este o confirmare că practicile noastre de resurse umane sunt la cele mai înalte standarde și că ne pasă cu adevărat de bunăstarea și dezvoltarea lor profesională.

Pentru cei care aspiră să lucreze la Philip Morris România, certificarea Top Employer este un indicator clar al angajamentului nostru față de angajați. Este un semn că suntem dedicați să oferim un mediu de lucru pozitiv, cu oportunități de creștere și dezvoltare. Pentru noi, diversitatea și incluziunea nu sunt doar niște cuvinte frumoase – „we walk the talk” și ne asigurăm că asigurăm un mediu de lucru care promovează egalitatea de șanse pentru toți angajații. Aceasta atrage talente de top, care caută să se alăture unei companii care pune oamenii pe primul loc și care oferă condiții de muncă excelente.

Cum își sprijină Philip Morris angajații în dezvoltarea lor profesională și personală?

Propria mea experiență profesională, mai mult de un deceniu în Philip Morris International, este elocventă pentru felul în care angajații sunt încurajați și sprijiniți să se dezvolte în cadrul companiei. Am deținut roluri diverse în divizii importante ale companiei: de la coordonator al forței de vânzări, la Area Manager pentru Germania de Vest și Manager Commercial Deployment în Austria, pentru ca, din 2017, să fac parte din echipa People & Culture. În acest departamente am fost expus la o experiență profesională diversă, cu multe provocări, dar și succese, care a fost completată de cea mai recentă poziție pe care am deținut-o, aceea de Senior Manager People & Culture și Sustainability în cadrul echipei Philip Morris International de la Lausanne.

În noul meu rol de Director People & Culture în cadrul Philip Morris România, mă preocupă dezvoltarea profesională și personală a angajaților din ambele entități din România, divizia comercială și fabrica din Otopeni. În acest sens, suntem atenți la nevoile colegilor noștri și le propunem o gamă variată de programe și inițiative menite să le sprijine dezvoltarea și bunăstarea. În plus, organizăm workshop-uri și seminarii pe teme diverse, de la dezvoltare profesională la echilibru între viața personală și cea profesională, sesiuni susținute de experți care le oferă angajaților noștri instrumentele necesare pentru a-și îmbunătăți abilitățile și a-și gestiona mai bine timpul și stresul.

În zona de wellbeing, oferim şi posibilitatea de participare la competiţii pentru cei pasionați de activitate fizică, workshop-uri de psihoterapie sau consiliere de nutriţie. De asemenea, încurajăm un mediu de lucru flexibil, care permite angajaților să-și gestioneze mai bine echilibrul între viața profesională și cea personală.

Articol susținut de Philip Morris România.