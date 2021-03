Anca Alexandrescu: Domnule Constantinescu, așa cum am promis, am făcut o nouă solicitare de interviu. Ne-au aprobat o oră de interviu, deci astăzi avem la dispoziție 60 de minute. O să încerc să ne încadrăm cu toate subiectele pe care le aveți, aveți foarte multe dosare – printre care și o condamnare recentă, dar prima întrebare pe care vreau să v-o pun, pentru că eu sunt foarte corectă cu telespectatorii mei… Vreau să vă spun un lucru, eu sunt convinsă că ați văzut când am difuzat primul interviu, și prima și a doua parte, și discuțiile din platou, au fost foarte mulți telespectatori care m-au certat că am venit să vă iau interviu, spunând că dvs și Radu Mazăre ați controlat județul și ați acaparat tot.

Cum ați ajuns, dle N.CONSTANTINESCU, la această imagine și la atâtea dosare? Ați făcut și lucruri bune pentru județ, dar ce s-a întâmplat? De ce s-a ajuns în această fază? Sunt oameni care mi-au scris că, împreună cu Radu Mazăre, ați luat terenuri, ați pus mâna pe tot. Ce e real, ce e nu este real din toate aceste povești?

Nicușor Constantinescu: Dacă ar fi fost așa, nu ar fi trebuit să existe probe și documente în toate dosarele noastre? Dacă ar fi adevărată toată această propagandă făcută de “binom”, pentru că această propagandă este descrisă în cartea profesorului Ion Popa, „Noaptea dreptății românești, 2005-2020”, acest proiect, raport, al involuției justiției române, cu modificări legislative fundamentale, cu renunțarea la independența justiției și cu apariția acestor protocoale secrete între SRI, Parchet, DNA și ICCJ, respectiv a echipelor mixte aferente care au desfășurat în baza acestor dosare penale…

A. ALEXANDRESCU: Mi-am pregătit și eu întrebări în acest sens și am exemple, dar răspundeți-mi, pentru că telespectatorii…

N. CONSTANTINESCU: Cei care vă întreabă sunt oameni care nu cunosc ce înseamnă un adevăr și o dreptate bazate pe probe. Nu există nicio probă, nici pentru Radu Mazăre, nici pentru mine, care să se demonstreze vreodată, în dosarele astea sau în altele, că aș fi primit un leu, un euro, un dolar, un cent sau un teren, un metru pătrat… Nu există! Tocmai de aia am fost acuzați în permanență de abuz în serviciu. Abuzul în serviciu nu presupune existența unei astfel de infracțiuni, care înseamnă luare de mită, îmbogățire nejustă și alte chestiuni. Au încercat de-a lungul timpului să probeze astfel de fapte, dar nu au avut niciun fel de probe și nu le-au reușit niciun fel de flagrant.

CUM S-A FORMAT „GRUPUL DE LA CONSTANȚA”

A. ALEXANDRESCU.: Despre Radu Mazăre știm, dar dvs aveți o avere atât de mare încât să se justifice aceste păreri despre dvs?

N.CONSTANTINESCU: Averea mea este publică, spre deosebire de alții. Eu, după cum bine știți, am intrat în politică foarte târziu, în anul 2000. Am editat, începând cu anii ‘90, împreună cu Radu Mazăre și Sorin Strutinsky, săptămânalul Contrast.

A. ALEXANDRESCU: Asta știu, că ați povestit în interviul anterior.

N.CONSTANTINESCU: Pai, că m-ați întrebat… Și am plecat în afaceri, am dat faliment, am luat-o de la capăt și, de exemplu, complexul Flora l-am cumpărat prin credit de la Banca Transilvania cu 4 milioane de euro, plătibil în 4 ani de zile.

A. ALEXANDRESCU: Sunteți bogat?

N.CONSTANTINESCU: Depinde ce înseamnă bogat, depinde de ce accepțiune are fiecare prin bogat. Pai dacă eu, cu declarația publică de avere, pe care o puteți verifica – și vă rog să o verificați și dvs și oricine crede că nu există…că sunt lucruri ascunse…vă rog să verificați unde sunt eu acționar, ce firme dețin și ce terenuri dețin, pentru că alegația asta gogonată făcută de binomul SRI-DNA în mass media aservită.

POSTACII, CREAȚIA SERVICIILOR SECRETE

Postacii, cum le spune domnul profesor Ioan Popa, sunt făcuți special ca să pregătească terenul și opinia publică pentru următoarele abuzuri, arestări, încătușări televizate și toate celelalte. Din moment ce nu există nici măcar acum, în 2021, nici măcar acuzația că aș fi luat un leu, nu există niciun fel de probă, niciun fel de declarație a cuiva, a unui cetățean român, a unei instituții, a unei persoane juridice care să declare că mi-ar fi dat mie sau lui Radu Mazăre ceva. Acesta este motivul pentru care 24 de martori din dosarul retrocedărilor au fost transformați în inculpați, pentru că au refuzat să facă delațiuni și declarații mincinoase. 24 au fost inițial în dosarul retrocedărilor, și au fost presați de DNA să facă declarații că mi-ar fi dat mie și lui Radu Mazăre. Și nu au reușit să-i determine pentru că nu era adevărat. Și spre cinstea și onoarea..

BINOMUL SRI-DNA S-A RUPT, SISTEMUL A RĂMAS

A. ALEXANDRESCU: Binomul nu mai există. Ați luat o nouă condamnare.

N.CONSTANTINESCU: De ce spuneți dvs că nu mai există? Sau cine spune?

ALEXANDRESCU: Vă întreb… Pentru că L.C. Kovesi nu mai este la DNA, Coldea nu mai este la SRI…

N.CONSTANTINESCU: Nu, dar conduc jocul în continuare.

ALEXANDRESCU: Sistemul există, asta vreți să spuneți.

N.CONSTANTINESCU: Conduc jocul în continuare. Profesorul Ion Popa, în această raport-carte profesională, care nu are niciun fel de conotație politică sau economică, ci doar o monitorizare a ceea ce s-a întâmplat în justiția românească între anii 2005-2020 de când s-au făcut modificări legislative, o dată cu câștigarea alegerilor de către președintele Traian Băsescu, o dată cu modificarea și venirea la putere a dnei ministru al Justiției Monica Macovei care a modificat legile de organizare a justiției..

A. ALEXANDRESCU.: Da, ea este autoarea protocoalelor.

N.CONSTANTINESCU.: 304, 317, ea este autoarea protocoalelor. Din acel moment și până în prezent, funcționează același sistem de șantaj din dosare făcute de SRI către judecători, către procurori, către polițiști judiciari, către toate persoanele care sunt incluse în acest joc.

ORDIN DE LA BRUXELLES PENTRU ARESTĂRI ÎN POLITICĂ

ALEXANDRESCU: Deci există în continuare culoarele justiției?

N.CONSTANTINESCU.: Bineînțeles că sunt în continuare și s-au și probat până acum foarte multe… Dacă vreți să vedeț, de exemplu, o legătură logică, condamnarea mea în acest dosar „Fantazie”, care înseamnă de fapt finanțarea festivalului de muzică ușoară, când a fost făcută? Săptămâna trecută, pe 18 martie! Este exact ziua în care s-a desființat Secția de Cercetare Magistrați de la ICCj. Deci în aceeași zi, deși acest dosar era la Curtea din……. de câteva luni, în pronunțare, nu s-a pronunțat până când nu s-a dat semnalul și ordinul politic de la Bruxelles: executați-l pe Constantinescu sau desființați secția de cercetare magistrați.

A. ALEXANDRESCU: Dar ce interes ar mai avea cei de la Bruxelles ca să vă condamne pe dvs?

N.CONSTANTINESCU: Păi, doamnă, eu cred că din punctul acesta vedere, partidul Popular European conduce UE. Greșesc? Au condus și în mandatul precedent și conduc și acum. Doamna Ursula este comisar european…

A. ALEXANDRESCU: Acum lumea e interesată de pandemie și de ce se întâmplă…

N.CONSTANTINESCU: Nu știu, m-ați întrebat și eu vă răspund punctual ce se întâmplă în justiție. Același lucru îl întreabă profesorul Ion Popa: cine a pregătit acest proiect macabru, uriaș , înfiorător, care a îngenunchiat prin justiția penală tot ce înseamnă drepturi și libertăți cetățenești democratice? Pentru că atât eu cât și Radu Mazăre am fost arestați preventiv din funcțiile alese de cetățeni. Aici s-a întâmplat cel mai grav lucru care s-a petrecut și pe care nimeni nu-l sesizează. Deci eu am fost președinte al Consiliului în 2004-2008, 2008-2012, 2012-2016. Ales prin votul cetățenilor. Ultimele două mandate am fost ales uninominal. Radu Mazăre de asemeni. Am fost arestați în funcție sub acuzație de abuz în serviciu.

A. ALEXANDRESCU.: Dar de ce nu v-ați retras?

N.CONSTANTINESCU.: Pai de ce să mă retrag?

A. ALEXANDRESCU: De ce ați stat atât de mulți ani?

N.CONSTANTINESCU.: Ce înseamnă atât de mulți ani? Nu înțeleg care este alegația dvs. Afirmația, scuzați-mă!

A. ALEXANDRESCU.: Nu este nicio alegație, eu vă întrebam pentru că au fost foarte multe comentarii, nu numai despre dvs, ci despre foarte mulți oameni politici…

N.CONSTANTINESCU.: Nu, dar ce înseamnă asta, „de ce nu v-ați restras”? Dar aveam (limită de) vârstă, la 40 de ani să mă retrag, eu sau Radu Mazăre?

A. ALEXANDRESCU.: Aveați deja trei mandate!

N.CONSTANTINESCU.: Este limitat mandatul? Am fost un mandat Consilier municipal și sunt victimă a dosarului Retrocedărilor. În 2000-2004 ales în consiliul municipal independent, dacă nu ați știut. Am primit voturi, eu și Radu Mazăre, care era și el candidat independent, mai mult decât toate partidele politice la un loc.

MAZĂRE BĂTEA CU PUMNUL ÎN MASĂ LA MIRCEA GEOANĂ

A. ALEXANDRESCU: Mi-ați rămas dator de data trecută, mi-ați promis că o să-mi povestiți despre relația organizației de Constanța cu președinții de partid. O să luăm fiecare dosar al dvs și o să discutăm. (…) Care a fost relația organizației Constanța cu șefii PSD? Cu Mircea Geaona… A povestit Cristian Rizea la noi în emisiune faptul că a existat o relație de supunere a lui Mircea Geoana în fața organizației de Constanța. Că Radu Mazăre bătea cu pumnul în masă în fața lui Mircea Geoană și își impunea oamenii… Nicolae Neminschi, unul dintre miniștri impuși de Radu Mazăre, de asemenea Victor Ponta..

N.CONSTANTINESCU: Și cu care s-a demarat proiectul de înnisipare a plajelor litoralului românesc. Cu Neminischi și cu organizația PSD Constanța, cu mine și cu Mazăre.

A. ALEXANDRESCU.: Lăsați-mă să termin întrebarea. Care a fost relația cu Victor Ponta? Pentru că s-a spus foarte multă vreme că votul organizației de Constanța a fost hotărâtor pentru devenirea lui Victor Ponta președinte al PSD-ului și, de asemenea, relația cu Liviu Dragnea.

N.CONSTANTINESCU.: Vizavi de faptul că organizația PSD… Eu și cu Radu Mazăre am intrat în PSD în 2003. Deci în anul 2000, Mazăre a devenit primarul municipiului Constanța, eu am devenit consilier municipal independent. Votat de cetățeni, democratic. În 2003, văzând că foarte multe dintre proiecte și programe în consiliul local municipal – care era format din reprezentanții tuturor partidelor nu funcționează, așa cum vedeți că se întâmplă și la CL București și la alte consilii locale, inclusiv Ploiești și altele, am hotărât, discutând și negociind cu dl ministru Miron Mitrea, niște proiecte pentru dezvoltarea județului Constanța, a municipiului Constanța, de finanțare a acestor autorități și prin sprijinul financiar economic a autorităților locale din județul Constanța. În anul 2003 m-am înscris cu Radu Mazăre în partid și tocmai asta voiam să vă spun, cu critica celor despre care vorbeați. Organizația, statutul PSD este o chestie foarte corectă, pentru că la modificări a participat și organizația Constanța, pe modelul partidelor moderne din Europa, prin care orice organizația primește locuri, beneficii, în toate structurile partidului în funcție de rezultatele de la alegeri. Organizația PSD Constanța niciodată, începând cu 2004, nu câștigase alegeri la primăria municipiului Constanța, nici la nivelul la CJ CT și nici președinția CJ CT. Rețineți aceste amănunte. În anul 2000-2004…

A. ALEXANDRESCU: O să vă rog frumos să vă ridicați masca pe nas, ca să respectăm regulile. Vă rog frumos.

N.CONSTANTINESCU: Trebuie să și vorbesc! Dacă mă și întrerupeți cu asta chiar nu am cum să comunic…

A. ALEXANDRESCU: Pai trebuie să respectăm regulile.

N.CONSTANTINESCU: Corect, dar nu v-am zis altceva. Deci în statutul PSD și acum când vorbim, vă rog să verificați dacă este valabilă și se aplică această regulă, în funcție de rezultatele fiecărei alegeri – alegeri parlamentare, alegeri locale, alegeri de orice natură ar fi, se repartizează dreptul de vot și dreptul a de a avea reprezentanți, de la nivel de autorități și instituții locale până la nivel central. Așa este statutul PSD actual. Vă întreb pe dvs, actuala conducere a PSD, dl Dâncu și cu ceilalți, au respectat acest statut?

CE IMPLICARE ARE DÂNCU ÎN CONDAMNAREA LUI DRAGNEA

A. ALEXANDRESCU: Nu știu ce a făcut dl Dâncu, dar răspundeți-mi la ce v-am întrebat.

N.CONSTANTINESCU: Păi vă spun eu ce a făcut dl Dâncu. Din 2003 de când am intrat în PSD eu și cu Mazăre, n-a câștigat niciodată alegeri la Cluj sau în Transilvania.

A. ALEXANDRESCU: Așa este.

N.CONSTANTINESCU: Deci n-a avut niciun fel de performanță.

A. ALEXANDRESCU: Dar care a fost relația dvs cu Ponta și cu Dragnea?

N.CONSTANTINESCU: Păi inclusiv cu Victor Ponta și cu grupul de la Cluj, printre care era și Vasile Dâncu, dl. profesor specialist în servicii sociale și de informații, Dâncu și Rus și cu alți prieteni de la Cluj am fost în permanență într-o chestiune de competiție și de conflict. Pentru că noi, organizația Constanța, Dobrogea – de la Dunăre la Mare, în permanență aduceam număr de parlamentari, 57% voturi la alegerile parlamentare, 50% și ceva la alegerile locale și tot așa la fiecare mandat. Și ei nu aduceau decât scădere. Adică 4% la Cluj, 7%, 5% cu excepția a două organizații – Bistrița Năsăud și Sălaj, PSD în Transilvania nu a câștigat niciodată nici municipii, nici județe.

ÎN 2010, EU ȘI MAZĂRE I-AM PROPUS LUI DRAGNEA SĂ CANDIDEZE LA ȘEFIA PSD

A. ALEXANDRESCU: Ați contribuit la venirea lui Victor Ponta ca președinte al PSD?

N.CONSTANTINESCU: Deci în 2010, dl Ponta, alături de alți colegi din PSD au candidat la președinția partidului PSD. A fost un congres de alegere a președintelui. Acolo a candidat inclusiv Radu Mazăre. Am tot văzut că s-a vehiculează că n-a candidat, deci a candidat și a și vorbit în congres, Radu Mazăre adresându-se tinerilor din PSD. Și susținând să se voteze un candidat tânăr, asta a vorbit dl Mazăre. Deci în congresul respectiv au candidat, ați văzut, în două tururi mai mulți oameni, inclusiv dl. Mitrea a candidat, inclusiv dl.Geoană, inclusiv dl. Cristian Diaconescu. Și alții pe care îi știți, da? Și, văzând repartiția voturilor respective, Organizația Constanța din păcate a avut 72 de delegați, față de o normă cel puțin dublă – pe care o avusese la celelalte alegeri, atenție ce vă spun, deci o normă dublă! Atunci în momentul ăla, secretar de partid era Liviu Dragnea. M-ați întrebat ce relații aveam cu el. Eram foarte bun prieteni, l-am considerat mult timp foarte bun prieten și foarte apropiat. Așa cum le spun acum la interviul dvs, cum l-a considerat dânsul pe Dâncu, prietenul bun care l-a uitat la pușcărie.

Deci eu, atunci în 2010, atât eu cât și Radu Mazăre, i-am propus secretarului executiv Dragnea Liviu să candideze la președinția PSD. Și nu numai eu. Erau peste 25 de organizații cu care ne cunoșteam, cu care colaborasem în diferite proiecte și care îl susțineau pe Dragnea. De ce a refuzat să candideze, vă rog să-l intervievați și să-l întrebați dvs, că nouă nu a reușit să ne spună niciodată.

DRAGNEA A CREZUT CĂ STATUL PARALEL ÎL VA SCĂPA

Probabil că din atitudinea asta temătoare, fricoasă, care l-a pierdut și care îl pierde și acum. Pentru că, dacă vă aduceți aminte, în 2012, când a intrat la guvernare PSD și a ajuns prim-ministru Victor Ponta, dlui Dragnea i se promisese, de același stat paralel, că nu va fi condamnat. Și eu m-am întâlnit cu el la Kiseleff la partid, era cu capul în mâini, plângând că nu mai este nici viceprim-ministru, nici ministru, nici secretar al partidului, nici vicepreședinte pentru că, fiind condamnat cu suspendare, a pierdut toate calitățile. Și atunci ar fi trebuit Dragnea să nu mai aibă încredere în acest sistem și în acest Stat Paralel, indiferent din cine este el compus. Pentru că i-a dovedit în propria carieră că îl condamnă și că controlează ÎCCJ.

“STATUL PARALEL” A LUCRAT ȘI LUCREAZĂ PENTRU PONTA

ALEXANDRESCU: Adică îmi spuneți că sistemul a lucrat în favoarea lui Victor Ponta?

N.CONSTANTINESCU: Bineînțeles! În momentul respectiv a lucrat în favoarea lui Victor Ponta. Și acum lucrează în favoarea lui Victor Ponta! Ce ați văzut dvs în conflictul cu Sebastian Ghiță care este ploieștean, și eu sunt născut în Ploiești, tatăl lui a fost general de Securitate.

A. ALEXANDRESCU: N-a fost chiar general, a fost colonel.

NC: Deci colonelul de securitate Ghiță, băiatul lui Ghiță a devenit la 27 de ani multimilionar și multimiliardar pe contracte de software, Asesoft Ploiești etc, etc și devenind mâna dreaptă a lui Victor Ponta și sprijinul financiar și economic permanent.

A. ALEXANDRESCU: Și de ce nu li se întâmplă nimic, dle Nicușor Constantinescu? S-a dovedit că dl Ghiță…

N.CONSTANTINESCU: Pentru că la un moment s-au certat pentru interese și bani, grupul condus de S. Ghiță cu alte grupuri care au conotații în exterior, în Europa și în SUA, inclusiv în Israel și s-au luat la bătaie și au vrut să se execute unii pe ceilalți prin justiția penală. Abia atunci, în 2018, a văzut toată țara, eu eram în pușcărie, cum se făceau dosarele, cum se stabileau vizitele politice la vila K1, la vila K2, cum se întâlneau la Prahova, cu dna Koveși și stabileau cine face dosare.

NAȘUL LUI PONTA, GEORGE MAIOR, DICTA CONDAMNĂRILE

ALEXANDRESCU: L-ați acuzat pe Ponta. Pe prietenii lui, nașul lui, George Maior, au făcut o listă cu cei care trebuie arestați și dvs. erați pe această listă.

N.CONSTANTINESCU: Asta vă confirm și eu și văd că știți și dvs. Eu am fost pe o listă de executare, inclusiv făcută de dl George Maior. Păi este evident, din moment ce Horia Georgescu, președintele ANI, a recunoscut public, la Antena 3 și în toate interviurile date că primea prin fax ordin pe cine să încondeieze, să declare incompatibil și pe cine nu, de la George Maior, de la directorul SRI. A recunoscut public, a fost și arestat după ce a fost ales președinte Klaus Iohannis. A fost la Rahova (H. Georgescu – N.R,), întâmplător l-am și văzut ca și deținut, era cu capul plecat și spunea că îi pare foarte rău de ce a făcut și câte rele a făcut la ordinul generalului Maior și a sistemului. Asta spunea față de alții. Și erau martori o grămadă acolo, inclusiv dl. Adrian Severin și alții, și alții, și alții, care erau tot deținuți politic.

OFIȚERII CARE AU VRUT SĂ-L ȘANTAJEZE PE IOHANNIS

ALEXANDRESCU: Haideți să începem să vorbim despre dosare, dacă tot ați spus de Horia Georgescu. Ați avut un dosar de incompatibilitate și la un moment dat ați spus public faptul că avocatul dvs, împreună cu avocatul lui Aristotel Căncescu și al lui Klaus Iohannis, s-au întâlnit să discute o strategie, având practic aceeași acuzație. Cum s-a întâmplat atunci?

N.CONSTANTINESCU: Foarte corectă întrebarea și foarte bine pusă. Pentru că în general postacii și yes-man-ii și cei care susțin sistemul și statul paralel, omit să spună aceste lucruri care îmi demonstrează atât mie, cât și opiniei publice, că a fost fabricat acest dosar cu ANI, atât mie ca președinte al CJ CT, cât și primarului municipiului Sibiu, Klaus Iohannis, dar și președintelui Consiliului Județean Brașov, Aristotel Căncescu. Toți trei ne-am trezit într-un dosar, așa cum descrie profesorul Ion Popa, la ANI, pentru că asta a fost o altă cale prin care statul paralel a eliminat liderii politici incomozi, de la nivel local, județean și național, și ne-am trezit în situația de a ne apăra de niște acuzații aberante. Care erau acuzațiile? Eram incompatibili pentru că reprezentam niște asociații de dezvoltare a infrastructurii de apă etc, lucru care în UE este o practică obișnuită. Nu se poate face finanțarea fără să fii membru într-o astfel de asociație.

A. ALEXANDRESCU: S-au întâlnit avocații dvs?

N.CONSTANTINESCU:: Bineînțeles.

A. ALEXANDRESCU: Avocatul dvs, cu avocatul dlui Iohannis…

N.CONSTANTINESCU.: Avocatul meu, dl Mocanu Marius s-a întâlnit cu avocații dlui. Iohannis și dlui Căncescu și am stabilit o strategie de apărare. Însă această strategie la un moment dat s-a oprit, comunicarea oprindu-se din partea dlui Iohannis, pentru că dânsul a candidat la președinția României, după cum știți. Eu am scris o scrisoare deschisă la vremea respectivă și am publicat-o în Evenimentul Zilei și am spus că s-a suspendat judecarea de către dna Livia Stanciu de la ICCJ, până după turul doi al alegerilor prezidențiale. Brusc, a câștigat dl Iohannis și brusc dna Livia Stanciu ne-a achitat în acel dosar, pe mine subsemnatul, pe dl Căncescu – omologul meu – președintele CJ Brașov și respectiv pe dl Klaus Iohannis. Această achitare a fost evident o negociere a dlui Iohannis cu sistemul, astfel încât dna Livia Stanciu să achieseze la noul președinte și să se ducă la Curtea Constituțională.

INTRĂ ÎN SCENĂ ARHIVA ȘI DOSARLE SECURITĂȚII

A. ALEXANDRESCU: Nu cumva a fost invers?

N.CONSTANTINESCU: Ascultați, lăsați-mă să… Pai ce? E la Curtea Constituțională. Acolo e și acum.

După ce s-a bucurat cu statul paralel și la fiecare bilanț cu SRI, cu DNA, spunea că Înalta Curte este lipită strâns, suflet, de DNA.

A. ALEXANDRESCU: Știți de ce v-am întrerupt? Pentru că spuneați mai devreme de Horia Georgescu, care spunea că primea ordine de la George Maior. Nu cumva a fost invers? I-au făcut acest dosar lui Iohannis știind că o să candideze și ca să-l șantajeze, ca să-l aibă la mână?

N.CONSTANTINESCU: Bineînțeles că a fost șantajat! Nu asta am spus? Că prin acest dosar, atât eu cât și președintele CJ Brașov, cât și primarul Sibiului Klaus Iohannis, prin întocmirea acestui dosar fals la ordinul generalului SRI Maior, de către Horia Georgescu, am fost efectiv transformați în incompatibili și nu mai puteam politic să candidăm la nicio funcție. La acest lucru a fost de acord și Victor Ponta, în momentul în care i s-a spus că „Uite, un președinte de la CJ poate deveni incompatibil!”. Bineînțeles că Victor Ponta și-a dat acceptul și toți ceilalți decidenții. Problema cu Horia Georgescu este că el este fiul unui bătrân securist, care în 1987, la Revolta de la Brașov, a luat arhiva Securității și a mutat-o la penitenciarul Codlea, gestionând-o atât până la căderea regimului Ceaușescu cât și după.

A. ALEXANDRESCU: Aveți dovezi pentru aceste afirmații? Vă întreb pentru că pe mine m-a amenințat dl Georgescu că pe mine mă dă în judecată.

N.CONSTANTINESCU: Bineînțeles. Am dovezi! Nu are cum să vă amenințe pentru că frate lui a dat și date și detalii, punctual. Liderii din Transilvania, care aveau dosare la Brașov, au fost șantajați și sunt șantajați până în prezent. Uitați-vă și urmăriți toată evoluția clasei politice din Transilvania și o să vedeți că și acum sunt dirijați și șantajați. O să vedeți că acest Horia Georgescu este fiul unui om care asta a făcut și înainte de Ceaușescu și astăzi face în continuare. Vorbeam de implicațiile Securității în politică. Iată că și aici cu aceste dosare, ca și în modelul de la Constanța când v-am spus cu modelul registrului securității statului au fost folosiți și sunt folosiți. De aceea această deconspirare ar trebui făcută tuturor celor care au făcut poliție politică, automat! Și eliminarea lor din viața publică.

Punctul 8 de la Timișoara, pe care eu l-am arătat la Constanța acum 25 de ani, e valabil și astăzi. Se numește „lustrație”. Adică eliminarea acestor oameni din structurile politice care decid și care au adus România la sapă de lemn.

CUM ACȚIONA BINOMUL COLDEA-KOVESI

A. ALEXANDRESCU: Domnule Constantinescu, în 2019, Inspecția Judiciară a scos la iveală, într-un raport, faptul că au existat echipe comune între DNA și SRI și în dosare care nu erau de siguranță națională. Printre aceste dosare, pentru că apare o listă de dosare în acest raport, se află și dosarul dvs. Cum vă explicați că dosarul dvs a ajuns să fie lucrat împreună de aceste echipe comune, DNA-SRI?

N.CONSTANTINESCU: Este evident acest raport la care faceți referire, are nr. 3923/996/A Direcției Inspecției Procurori/A Inspecției Judiciare/ A CSM. Și este din 2018 acest raport, a fost avizat de plenul CSM.

A. ALEXANDRESCU: Eu am din 18 aprilie 2019,

N.CONSTANTINESCU: Ascultați-mă, în 25 aprilie a fost avizat de plenul CSM și de inspectorul șef Netejoru. În 24 sau 25 aprilie 2019. Acest raport este făcut ca urmare a deciziei Curții Constituționale din 16 ianuarie 2019, vă rog să verificați, care a statuat că aceste protocoale secrete făcute în SRI-DNA sunt…

A. ALEXANDRESCU: Sunt neconstituționale, da.

N.CONSTANTINESCU: Sunt neconstituționale.

A.ALEXANDRESCU: În urma acestei decizii s-a făcut această descoperire.

N.CONSTANTINESCU.: În urma acestei decizii CSM-ul a dispus controalele la toate secțiunile teritoriale ale parchetului DNA. Întrebarea este următoarea: Ce s-a întâmplat cu acest raport la CSM până în prezent?

A. ALEXANDRESCU.: Întrebarea mea este de ce dosarul dvs a fost lucrat de o echipă comună SRI-DNA dacă nu era o chestiune de siguranță națională?

N.CONSTANTINESCU: Păi dar niciunul dintre dosarele care au vizat de această componentă a echipelor mixte SRI-DNA nu au vizat spionii bulgari, ruși sau americani. Au vizat eliminarea liderilor politici pentru că toate dosarele se referă la chestiuni din Codul Penal român, nu la chestiuni din legea siguranței naționale. S-a invocat legea siguranței naționale și sub stindardul așa zisei lupte anticorupție, prin protocoalele respective neconstituționale, s-au luat măsuri de supraveghere asupra tuturor cetățenilor români și a prietenilor acestora, (măsuri) informative, stradale, personale, cu microfoane, cu telefoane, online, astfel încât dl Matei a ajuns să semneze 595 de mii de dosare – judecătorul de la ICCJ, care ne-a condamnat pe retrocedări, adică să urmărească, să aprobe urmărirea a 6 milioane de cetățeni români în 4 ani, ceea ce este extraordinar. Inclusiv mie și lui Radu Mazăre ne-a aprobat prelungirea și urmărirea permanentă, dar asta nu m-a împiedicat, deși este ilegal să ne judece și să ne condamne în continuare, când a fost vorba de ordin. Da? Așa cum l-a condamnat și pe avocatul Roșu.

A. ALEXANDRESCU: Nu există încă motivarea.

N.CONSTANTINESCU: Deci încă nu s-a dat motivarea. Și întreaga societate a avocaților din România, Baroul București, Baroul Național, este într-o așteptare a ce?

CĂLĂII S-AU ÎNTÂLNIT LA RAHOVA CU PROPRIILE VICTIME

A. ALEXANDRESCU.: Pentru că ați amintit de acest dosar, aș vrea… Dvs mi-ați dat exemplul cu cartea dlui. Popa care face referire la cazul dvs, că ai fost executat. Dar există un alt personaj, fost secretar de stat în Ministerul Justiției, dl.Ovidiu Puțura. Și el arestat și condamnat brusc, în urma unor dispute pe care le-a avut, atât cu ministrul Justiției, cât și cu dl Dumbravă și cu cei de la SRI. Domnia sa a povestit într-un interviu când încă era în penitenciar, faptul că un ofițer SRI, o relație personală, i-a prezentat o listă de persoane din politica românească și oameni de afaceri, în dreptul lor cu decizii, condamnări. Și apărea dl. Puiu Popoviciu cu 7 ani, și atât a luat, apăreați dvs cu dosarul CMZ cu 5 ani, și atât ați luat, apărea Victor Ponta cu achitare și achitat a fost. Cum se explică aceste lucruri? Am încercat să-l contactez pe dl Puțura, pentru moment nu dorește să mai facă declarații, dar sper să obțin de la el amănunte, pentru că mi se pare o chestie halucinantă. Domnia sa povestea despre aceste culoare ale justiției și despre dl Dumitru Dumbravă și despre acel câmp tactic. Deci exista această listă. Pentru că, vă întreb, a mai fost discuția „Traian Băsescu înregistrat”, pe care chiar Sebastian Ghiță a făcut-o publică, în care T. Băsescu povestea la o masă cum au venit și s-au lăudat la el cum Coldea și Koveși au venit și s-au lăudat la el că îl vor condamna pe Dan Voiculescu, că îi vor da 10 ani de închisoare, că vor schimba judecătorul. Așa s-a întâmplat.

N.CONSTANTINESCU: Că îl vor aresta din instanță pe judecătorul Stan Mustață. Am fost coleg cu el la penitenciarul Rahova și mi-a povestit personal și dacă vă interesează…

A. ALEXANDRESCU: V-ați întâlnit cu Stan Mustață?

N.CONSTANTINESCU: Bineînțeles! Am stat multe luni de vorbă cu dânsul până să moară.