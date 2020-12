Dezvăluiri despre denunțurile pe bandă dintre acționarii de la vârful Romprest și presiunile asupra lui Florian Walter pentru a ceda compania. Intimidările continuă și după moartea acestuia. Cum a ajuns numele fostului adjunct al șefului SRI Florian Coldea in aceasta combinatie? Toate detaliile în emisiunea „Culisele statului paralel”, în care un martor relatează cum se implică și în prezent Radu Budeanu în companie, despre denunțurile lui Bogdan Adimi și relațiile dintre cei doi și Andrei Dracea, în interviul acordat, în exclusivitate, realizatorului Anca Alexandrescu.

Anca Alexandrescu (A.A.): Bun. A venit in Romania la cererea domniei sale. Ce s-a intamplat dupa venire?

Martor (Anonimă): A fost arestat, a stat 6 luni… (A.A: Cred ca mai putin). Nu, nu, nu, 6 luni a stat in arest. (A.A:: Apoi control judiciar) Nu… a stat in arest la domiciliu undeva intre 2-3 luni, ceva de genul acesta. Ulterior a fost pus sub control judiciar si datorita unui denunt al lui Adimi, Florian neavand o restrictie – singura restrictie era sa nu ia legatura cu martorii din dosar dar putea merge foarte bine la munca. Nu poti sa-i ingradesti unui om dreptul la munca. A mers in societate, sa puna societatea pe picioare, pentru ca fusesera destule probleme, aproape 2 ani, haos.

A.A.: În acea perioada s-a mai intersectat cu D Dobrescu si Radu Budeanu?

Anonimă: Radu Budeanu inca era, cum sa nu… vorbeau. Sunt mesaje in care Radu Budeanu…

A.A.: Ce-i spunea dl Budeanu dupa ce a revenit in tara?

Anonimă: Ca ar trebui sa munceasca, „hai sa ne ocupam, trebuie sa punem firma pe picioare”, se ocupa si cu distribuirea Romprest.

A.A.: Deci dl Budeanu se implica si el activ in managementul companiei.

Anonimă: Da, fiecare dintre ei se ocupau. Ce spun acum ca nu aveau nici o treaba nu e adevarat. Atata timp cat au beneficii reale.

A.A:: Aveti dovezi?

Anonimă: Exista mesaje reale intre Florian.

A.A.: Aveti mesaje care dovedesc ca se implicau direct in amnagementul companiei?

Anonimă: Da. De altfel si Radu Budeanu se opune, i se pare foarte ciudata aceasta aparitie a lui Andrei Dracea, ca vrea sa cumpere.

A.A.: Radu Budeanu s-a opus venirii lui Andrei Dracea?

Anonimă: Da, nu era de acord, nu prea îi convenea acest lucru, acum nu stim cat e de adevarat sau era doar un „teatru”.

A.A.: Acum se inteleg bine?

Anonimă: Sunt aliati….Raman…

A.A.: Dl Budeanu nu mai este actionar nici domnia sa, dar e dl Valache – e administrator.

Anonimă: În aparente… despre asta vorbim, omul de incredere al lui Budeanu este inca acolo. Si de ce… ne gandim si la DDobrescu ca e in spate la tot ceea ce se intampla.

A.A.: Domnia sa ne-a trimis dreptul la replica si ne-a spus ca din 2015 nu mai are nici o legatura si ca nu doreste sa-i mai fie asociat numele…

Anonimă: Înteleg, dar din 2018 devine… Radu Budeanu este nasul lui Orlando Valache. (A.A.: Împreuna cu DDobrescu) Dobrescu apare in 2018 ca naș al lui Orlando.

A.A.: Cum adica?

Anonimă: Au facut… Radu Budeanu este nașul primului copil. (A.A.: Ah, am inteles) Al lui Orlando, ulterior in 2018 a facut botezul celui de-al doilea copil, cat si casatoria.

A.A.: Bun. Dar poate fi o relatie de prietenie, nu poate fi neaparata o relatie legata de Romprest. Aveti dovezi si ca ar fi o relatie directa cu Romprest in continuare intre Dragos Dobrescu…

Anonimă: Fac presiunile… Orlando si el spune ca „v-am facut”… amenința oameni care au legatura cu familia si angajati…

A.A.: Îi ameninta in ce sens? Ce le spune? Dl Valahe, care e administrator acum…

Anonimă: Ca ei sunt la putere, ei fac tot….Familia Walter nu mai exista.., sunt niste mesaje in care Adimi se refera la noi ca fiind niste gandaci pe care i-a strivit.

A.A.: Dupa ce dl Walter l-a crescut practic.

Anonimă: Exact, manca la aceeasi masa… la ziua lui Florian nu aveam loc de el. Era acolo, omniprezent, era mai mult decat noi.

A.A.: A venit in Romania, mi-ati spus, s-a dus la munca si a aparut un denunt al dlui Adimi.

Anonimă: Da, mergea la Societate sa incerce s-o puna pe picioare ca erau destule probleme si la acel moment… din cauza dosarului de la Ploiesti. Apare un denunt facut de Adimi si la Bucuresti sau la Ploiesti, sau invers… sau in ambele nu putem tine… nu pot tine pasul cu toate denunturile pe care le face Adimi… ca se implica… ca ia contact. Si atunci Florian primeste interzis de la procuroarea dna Iorga, la acel moment, sa ne intelegem, nu mai era, dosarul se intoarce la Ploiesti.

A.A.: Pe dna Iorga o executasera.

Anonimă: Da… inainte de acest episod, primeste de la dna Bucică interzis in Societate, nu mai are voie sa intre in niciun sediu Romprest.

A.A.: Și, ce s-a întâmplat?

Anonimă: Aici apare domnul Dracea, ca acționar. Toate bune, că o să fie bine, că o să ne înțelegem.

A.A.: A discutat domnul Walter? A discutat cu domnul Dracea la acel moment?

Anonimă: Da, au discutat ulterior, s-au vazut. Au discutat despre aceste probleme, ca o sa fie bine…

A.A.: Cum se pozitioneaza domnul Dracea vizavi de domnul Walter?

Anonimă: Ca are influenta sa rezolve problemele Romprest.

A.A.: Ce fel de influenta? A vorbit vreodata despre ce insinuau unii și alții, că ar avea legatura cu domnul Coldea?

Anonimă: Din cate mi-a spus Florian, da.

A.A.: I-a spus direct domnului Walter acest lucru?

Anonimă: Da.

A.A:: A discutat cu domnul Dracea, ce s a intamplat mai departe?

Anonimă: La acel moment, Adimi intră in firma EuroPrest ca administrator. Se poate verifica, nu este ceva nou sau spus doar de mine. Se poate verifica la Registrul Comertului. Dupa aceea, din cauza acestui denunt facut de Adimi, Florian nu mai poate sa ia functia de director general al societatii si este pus Cosmin Walter. De aici denunturile lui Adimi, facea orice, prin aceste denunturi sa inteparteze/sa ne indepărteze/ sa-l indeparteze pe Florian de societate. Sa ne impovareze cu aceste dosare, cu probleme care aveau iz penal și sa cedam. Efectiv sa le facem cadou aceste actiuni.

A.A.: În anul 2019 domnul Walter s-a stins din viata la doar 56 de ani, daca nu mă însel.

Anonimă: Da

A.A.: Ce s-a intamplat? Asa brusc, la 56 de ani? Parea un om sanatos? În putere?

Anonimă: Nu avea nicio problema, în acea zi cel putin. Se simtea bine. Chiar eu am vorbit cu el seara, dar nu putem sa spunem că era ok având în vedere că era…

A.A.: Era o perioada mai dificila? Ce se întâmpla?

Anonimă: Era o perioadă mai dificilă. Pe langa cei 4 ani de razboi și presiune…

A.A.: Relatiile s-au tensionat atat de tare? Relatia cu domnul Dracea cum a evoluat pana la momentul 2019?

Anonimă: În 2017, Dracea a spus că se ocupa Adimi de tot, el nu are… Și au inceput denunturi, au inceput concedieri ale angajatiilor apropiati de Florian, demiteri. Interzis…, noi efectiv nu ne mai puteam apropia de acea firma. Noi n-avem voi și n-aveam voie sa intram.

A.A.: De ce nu aveti voie? În baza acelei decizii a procurorului sau pentru ca nu vi se permite?

Anonimă: Nu. Pentru ca nu ni se permite de Adimi Bogdan. Adimi Bogdan da o decizie in societate unde ni se spune negru pe alb: Florian nu are voie să intre in această societate și oricine ia legatura cu el și îi furnizează informatii și nu îi comunică lui Bogdan Adimi sau Orlando Valache, cred ca este si Razvan Duca trecut, dar n-am acea decizie, va avea repercusiuni penale sau ceva de genul acesta. Pe toata lumea Adimi ameninta, și angajati, si oameni..

A.A.: Domnia sa are majoritate in firmă? Este sustinut de o majoritate?

Anonimă: La acest moment Dracea l-a cumparat aparent si pe Radu Budeanu, însumează 43%. Nu este o majoritate…

A.A.: Și în partea cealalta sunt 42,6%?

Anonimă: Da, 69…

A.A.: Și mai sunt cei 10% de la…

Anonimș: Da, și Marian Măgureanu…

A.A.: N-a vandut Marian Măgureanu?

Anonimă: Nu, zvonuri sunt multe dar o dovadă clară, având in vedere ca societatea este în America, nu am că a vandut. Dar avand in vedere ca acelasi Marian Măgureanu este administrator al Romprest..

A.A.: Este în continuare?

Anonimă: Este în continuare.

A.A.: Deci practic s-au mentinut cam aceiasi administratori de la momentul intrarii in firmă a domnului Dobrescu și a domnului Budeanu?

Anonimă: Nu, a domnului Dracea și Budeanu. În Consiliul de Administratie, la acel moment…

A.A.: Aveti cunostinta de o relatie intre Andrei Dracea si Radu Budeanu? Au o relatie de amicitie?

Anonimă: Ei spun că nu… Acum, avand in vedere ca-n toate procesele cu noi, sunt de aceeasi parte si au aceleasi interes… Nu poti sa spui ca nu te intelegi. Si vorbeau, adică au intalniri… au intalniri chiar si in Romprest. Andrei Dracea, Radu Budeanu, Adimi Bogdan… in 2017.

A.A.: Interesul firmei… Deci domnul Budeanu se implica activ și in acest moment in managementul companiei?

Anonimă: Avand in vedere ca este inca…-trecut si n email-uri catre actionari… Nu poti sa spui ca nu esti și ca nu ai facut nicio adresă…

A.A.: De are cunostinta de tot ce se intampla in companie…

Anonimă: Avand in vedere ca este si Orlando Valachii acolo, clar stie tot ce se intampla acolo.

A.A.: As vrea sa va intreb, poate ca astazi eu n-am reusit sa punctez toate lucrurile. Mi-ati promis ca o sa mai facem. Mai aveti ceva de adaugat astazi? Aveti ceva in plus care ati dori sa punctam astazi si mi-a scapat mie?

Anonimă: La acel moment vorbeam de decesul lui Florian, urma in luna mai, pe 21-22 sa fie o AGA castigata de noi in instanta.

A.A.: Cand a murit Florian Walter?

Anonimă: 19 mai

A.A.: 19 mai?

Anonimă: Da.

A.A.: Și cand urma sa fie…?

Anonimă: 21-22 mai.

A.A.: Și ce trebuia sa se decida atunci?

Anonimă: Iar problema a aparut cand i s-a facut rau, a fost in 14 spre 15 mai… Era o presiune foarte mare pe el, pusa si de ei chiar… Pentru ca…

A.A.: Sub ce formă era presiune asta?

Anonimă: În repetate rânduri trimiteau diversi oameni care erau asa-zisi cumparatori ai pachetului de actiuni pe care il detinem..

A.A. Să-l forteze sa vândă.

Anonimă: Să-l forteze sa vanda ca nu mai are nicio sansa, ca trebuie sa vanda… de aici si concedierile. Gânditi-va ca-n toti acesti ani, noi nu am încasat dividende de la firma Romprest, care firmă merge foarte bine, nu?

A.A.: Pai de ce n-ati incasat dividente? Pentru ca domnul Dobrescu spunea in acea scrisoare din decembrie 2014 ca doreste ca de-atunci inainte, la sfarsitul fiecarui an, sa se plateasca dividende.

Anonimă: Pentru că Adimi și grupul acesta infractional: Budeanu, Orlando, Duca…

A.A.: Trebuie să vă atrag atentia pentru ca ne vor intreba cei de la CNA și ne vor acuza asupra termenului pe care l-ati folosit: grup infractional. Aveti dovezi?

Anonimă: Sunt implicați. Avem dovezi ca sunt acolo, sunt oameni trimisi…

A.A.: Nu, ca este un grup infractional. Daca nu, o sa va rog sa reformulati pentru ca, ne vand o dovada foarte clara, si eu si dumnevoastra putem fi acuzati. Dumnevoastra veti merge, daca va vor chema autoritatile, și veti depune marturie și veti aduce dovezi în acest sens.

Anonimă: Exact! Avem aceste… Gânditi-va ca in 2019, atunci, in acea AGA s-au aprobat niste dividende, chiar si Budeanu le-a aprobat. Adimi a facut tot posibilul sa le suspende. Targetul lor era sa aduca familia la sapa de lemn, sa fim obligati sa vindem. Efectiv asta incercau si asta au incercat tot timpul din 2017…

A.A.: Ce decizie urma sa se ia la acea AGA despre care vorbiti ca ar fi trebuit sa fie in 20-21 mai? Cu o saptamana inainte de a i se face rau.

Anonimă: Printre care… si demiterea lui Adimi Bogdan și a membrilor din Consiliul de Administratie.

A.A:: Se facuse ordinea de zi si asta era ordinea…?

Anonimă: Da, si urma sa fie acea AGA.

A.A.: Exista aceaste documente care dovedesc ca pe ordinea de zi erau aceste lucruri?

Anonimă: Da, exista procesul verbal… era o AGA… ce ii deranja pe ei? Era o AGA castigata de noi, societatea DeTaco, in instanta, și nu mai era…

A.A.: Deci i-ati fortat sa faca atunci?

Anonimă: Da, pentru ca nu voiau. Adimi refuza, cu nerusinare si cu nonșalanță să convoace AGA. Am câștigat-o în instanță, urma sa fie la alt sediu, nu la sediul Romprest și nu o prezidau ei, în speță Adimi Bogdan.

A.A.: Înțeleg că, și acum, este o situație asemnătoare pentru că eu am avut invitat în platou, i-am avut pe doi dintre avocații DeTaco, care ne-au povestit că sunteti intr-o situatie similara acum. Firma DeTaco exact același lucru cere acum, convocarea…

Anonimă: Din 2017 DeTaco nu mai este lasat sa voteze, pe diverse tertipuri îi este refuzat votul, mai nou au inceput sa i refuze votul si Companiei Naționale de Aeropoturi București.

A.A.: Dar spuneți-mi va rog frumos, după moartea lui Florian Walter, s-a mai tinut aceasta AGA?

Anonimă: Da, am tinut-o.

A.A.: Și ce s-a întâmplat?

Anonimă: Am încercat să mergem… mai departe cu ceea ce începuse el, am ținut această AGA, s-au votat dividendele, a iesit un intreg circ. Gânditi-va ca acea AGA a durat mai bine de 12 ore… În ce lume normală, o întâlnire a acționarilor, ține 12 ore?

A.A.: Și totuși n-ati reusit să-l înlocuiți pe domnul Adimi?

Anonimă: Nu. Pentru ca au venit cu presiuni, scandal, pentru ca ei nu vin niciodata singuri, deci vorbim că aici este ca un grup.

A.A.: Ce înseamnă ca nu vin nciodată singuri?

Anonimă: Erau Adimi Bogdan, Orlando Valache, două angajate Romprest, Marian Măgureanu, Duca Răzvan care n-avea nicio legătură cu AGA. Era o întânirea a acționarilor.

A.A.: Deci acești oameni nu trebuiau sa participe și au participat?

Anonimă: Da

A.A.: Și n-ati cerut sa iasa din sala?

Anonimă: A fost chemata politia, se poate vedea… Adimi suna la politie..știți cum este hoțul strigă hoțul? La orice… se pot vedea la Secția 2 de poliție de cate ori suna sa cheme politia și atunci cred ca a venit politia de 2 ori, din cate stiu.

A.A.: Chemați de domnul Adimi?

Anonimă: Da, chemați de Adimi

A.A.: Sub ce pretext? Daca domnia sa n avem dreptul sa participe la aceasta sedintă?

Anonimă: Se simte amenințat, efectiv ca…

A.A.: Ca sa blocheze sedinta, sa blocheze lucrurile.

Anonimă: Da, astea sunt tertipuri de ale lor…

A.A.: Spuneti-mi va rog frumos, după moartea lui Florian Walter, ati spus ca au continuat aceste intimidari la adresa familiei. Sub ce formă se întâmplă? În afara de faptrul că nu sunteti lasati sa votati, ca nu aveti acces in companie, mai aveti si alte tipuri de intimidari?

Anonimă: Pe lângă faptul că, ocazional mai suntem si urmariti, de catre oamenii apropiati ai lui Bogdan Adimi.

A.A.: I-ati fotografiat?

Anonimă: Da.

A.A.: Aveți dovezile.

Anonimă: Da, avem. Suntem mult mai mulți care suntem in situatia asta. Pe mine personal Adimi Bogdan m-a amenintat.

A.A.: Că ce?

Anonimă: C-o sa te fac. Nu știi in ce joc te-ai bagat.

A.A.: Haideti să…

Anonimă: Nu vorbesc în necunoștință de cauză. Exită un dosar la Secția 2, pentru loviri si amenințări, pe numele lui Adimi Bogdan.

A.A.: Si dosarul ăsta zace acolo?

Anonimă: Din 2017

A.A.: Mai doriți să mai adaugati altceva astazi? Mai aveti ceva în plus de spus?

Anonimă: L-as întreba în primul rând, de ce, singurii care au fost arestati din companie și singurii care au fost audiati, au fost…vorbescv dintre acționari. Singurul audiat a fost doar Florian. Și de ce doar Marin Necula și Florian Walter aveau din RomPrest..

A.A.: Cine ar fi trebui sa mai fie întrebat macar despre ce se intampla?

Anonimă: Când vorbim de o societate care a facut evaziune, îi intrebi si pe ceilalti

A.A:: Pe toți acționarii și toți ceilalți din conducere

Anonimă: Ar fi trebuit să fie întrebați macar: ați avut cunoștință? Radu Budeanu gânditi-va ca el niciodata, niciun moment nu s-a temut de nimic. În 2015 Radu Budeanu era relaxat. Ce-a facut Radu Budeanu dupa ce Florian a plecat? S-a instalat în biroul lui Florian. Se comporta…

A.A.: Are birou la Romprest?

Anonimă: Radu Budeanu nu avea atunci birou, Florian nu mai are, că i l-a luat domnul Adimi Bogdan, care este obsedat de Florian.

A.A.: De ce spuneti ca este obsedat de Florian?

Anonimă: Ajunsese sa se îmbrace la fel ca Florian… gesturi…

A.A.: Adica îl copia.

Anonimă: Unu la unu, în acest moment are toata mobila de la Florian din birou la el în birou și a recreat biroul lui Florian în biroul lui.

A.A.: Poate ca-l admira.

Anonimă: Când îl admiri nu îl persecuți si nu..

A.A.: Bănuiesc ca si asta e motivul pentru care a stat atatia ani de zile. Ce este inexplicabil este… sunt de fapt denunturile pe care le-a facut. Adica dupa ce stati atatia ani de zile langa un om care te-a crescut, ti-a intins o mana, apoi la…

Anonimă: Atunci a fost sofer, era paparazzi la Cancan, cand l-a angajat. L-a angajat sofer. Si bani primiti, un statut…

A.A.: Aveti cunostinte despre studiile domnului Adimi? Pentru ca atunci cand a intrat in direct la noi la emisiune, noi l-am intrebat și ne-a spus ca a facut o facultate la…

Anonimă: Nu are. Daca calculati putin varsta dumnealui. Este nascut in 1979, si cand spune ca a terminat facultatea ar fi trebuit sa inceapa scoala undeva pe la 4 ani… Ca sa termine facultatea…

A.A.: Poate a fost un copil precoce..

Anonimă: Încă nu am verficat, dar puteti verifica dumneavoastra cand s-a infiintat Universitatea Ecologica despre care se face referire… Din cunoștintele mele, la acea vreme, singura facultate privata era Spiru Haret. Ecologica… probabil a aparut mult mai tarziu.

Sper sa nu avem aceeasi soarta ca și Florian… Sper sa se sesizeze cineva, si nu vorbim aici nu numai de noi, este o problema in toata tara. Vorbim aici despre domnul Dobrescu care nu are o afacere construita de el, de la zero. Puteti sa cautati, afacerile lui stau doar pe retrocedari.

A.A.: Noi am cercetat, am si prezentat la Culisele Statului Paralel, toate…, inclusiv povestea cu drepturile litigioase și de la sectorul 2 și de la sectorul 6.

Anonimă: Despre ce vorbim aici? Vorbim de niste oameni, care nu au facut, vorba lui Florian Dumnezeu sa l ierte: un cotet de caine și s au trezit intr o companie cladita pe munca noastra, pe noptile noastre nedormite și din care voiau sa se infructe doar ei. Cum spunea Adimi: este o vaca de muls pentru el.

A.A.: Așa spunea?

Anonimă: Nu, asa spune si acum, la diverse mese de prin oras. La diverse mese care sunt platite de Romprest, decontate de Romprest, sampanii…

A.A.: Eu va multumesc foarte mult înca odata șin astept sa ne revedem. Împreuna poate o sa si facem demesrsurile necesare. Am sa discut cu colegii mei si cu echipa mea: cum putem sa sesizam autoritatile statului în urma documentelor și dovezilor pe care o sa ni le puneti la dispozitie.

Anonimă: Chiar va rugam! Acesta a fost si motivul pentru care am acceptat si am vrut sa fac acest interviu. Chiar si sub rugamintea expresa sa fie sub anonimat.

A.A.: Dar va temeți. V-am simtit de la începutul interviului.

Anonimă: Da, este normal sa ne temem avand in vedere ce fac și in felul care se comporta dumnealor, oricare dintre ei. Te trezesti pe strada ca te urmaresc. M-am trezit urmarita! Adimi m-a amenintat, adica nu neparat de el… Știu ce pot face acesti oameni si nu stii ce ti se poate intampla, dar am incredere, venind la dumnevoastra, ca veti face toate demersurile necesare, indiferent de ce ni se va intampla nouă sau nu.

