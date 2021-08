Răzvan Burleanu, tânărul și controversatul președinte al Federației Române de Fotbal, conduce instituția din 2014. Se află la al doilea mandat și, de la an la an, butoiul cu pulbere de sub FRF se umple tot mai mult. Fără performanțe sportive în CV și un favorit al Statului Paralel, după cum susțin nume mari din lumea sportului, Burleanu a rămas în istorie prin felul în care a câștigat alegerile pentru funcția de președinte al Federației.

Pe 4 martie 2014, cu o zi inaintea alegerilor pentru președinția Federației Române de Fotbal, favoritul Gică Popescu a fost condamnat în Dosarul Transferurilor. O decizie grăbită a Justiției, care a ridicat multe semne de întrebare.

George Becali a dezvăluit că noul președinte FRF este susținut din umbră de servicii, în speță de fostul șef al SRI, George Maior.

”Nu mai vreau să mă pronunț și să fac păcate. Un lucru este clar. E clar că a avut sprijin (Burleanu – n.red.) și de la dânsul, cu Maior, cu echipa națională. Eu spun ce am citit. E clar că s-a folosit și de funcție… Cu banii ăștia eu știu să-mi cumpăr voturi.

”Uite că și la fotbal vă controlăm!”. Ca să ne demonstreze că ne controlează în toate domeniile de activitate, uite vă pun și șef la FRF… Pai eu de ce credeți că mă retrag?!”, spunea Becali.

Fostul deputat Cristian Rizea a făcut și el dezvăluiri în acest sens, în emisiunea „Culisele Statului Paralel”.

Rizea a declarat că Gică Popescu ar fi fost arestat la ordinul fostului director SRI George Maior și al actualului președinte al Consiliului Național al PSD, Vasile Dîncu, cu complicitatea lui Victor Ponta și a lui Gabriel Oprea. Scopul a fost introducerea în scena puterii a junelui Burleanu, care abia împlinise 30 de ani când a urcat pe scaunul de președinte al Federației.

”La solicitarea lui George Maior, cu care mă vedeam la meciurile naționalei de fotbal, știți că dânsul este un mare microbist ca și Vasile Dîncu, urmează și episoadele apropo de Federația de Fobal, și de conducere și de modul în care a fost arestat Gică Popescu, tot la ordinul lui George Maior și al lui Vasile Dîncu, cu complicitatea lui Victor Ponta și a lui Gabi Oprea, asta pentru că am vorbit de fotbal. Îmi pare rău de Gică Popescu, nu merita așa ceva, e un simbol al României. Dar asta-i viața…”, a declarat Rizea.

În 2018, Burleanu a obținut al doilea mandat, primind mai multe voturi decât contracandidatul său, Ionuț Lupescu.

În 2019, s-a pus în discuție dizolvarea Federației Române de Fotbal, care a devenit stat în stat, acuza Tudor Iacov, președintele FC Progresul București.

Tudor Iacov a solicitat un control ANAF la FRF, acuzând conducerea că nu a împărțit tuturor cluburilor cei 4 milioane de euro trimiși de forurile internaționale. Florin Cîțu, pe atunci ministru al Finanțelor, a anunțat că cercetarea a fost demarată.

„FRF trebuia să precizeze cine sunt beneficiarii reali ai tuturor sumelor care intră în posesia lor, și aici mă refer la banii de la FIFA, UEFA, chiar și sponsorizări, tot. Am făcut o sesizare la DNA, deoarece cei de acolo au făcut bilanțul fără hotărârea Adunării Generale(…) Acești bani au fost împărțiți de cei de la FRF cum au vrut ei.

Dacă află FIFA sau UEFA că din banii respectivi au fost finanțate echipe de drept public, ne va tăia finanțarea în următorii 5 ani de acum înainte. Nici FIFA, și nici UEFA nu pot susține sub nicio formă echipele de drept public, deoarece statului lor spune clar că orice federație de fotbal nu are voie ca printre membrii ei să aibă cluburi influențate politic!”, a spus Tudor Iacov, pentru Realitatea Sportivă.

De asemenea, Progresul București a inițiat o acțiune de dezafilieriere a FRF, probând în instanță că organizarea juridică a Federației nu a fost făcută conform legii.

Pe 25 iunie, Curtea de Apel București a pronunțat soluția definitivă în procesul în care s-a cerut dizolvarea Federației Române de Fotbal. Instanța a respins acuzațiile, considerând argumentele petentei, FC Progresul București, drept neîntemeiate.