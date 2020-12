Dezvăluirile incendiare continuă la ”Culisele statului paralel”, la Realitatea Plus! Un martor protejat din interiorul Romprest, apropiat al lui Florian Walter, a vorbit despre presiunile la care acesta a fost supus și despre încercările de preluare ostilă a companiei. Aflați cine i-a cerut lui Walter să bage firma în insolvență și cum a obținut Bogdan Adimi funcția, prin șantaj.

Anca Alexandrescu: Ma lasati muta de ce mi povestiti pentru ca nu stiam despre domnul Adimi ca a lucrat inainte la Cancan si acum se fac o gramada de alte legaturi

Martora (Anonima): Adimi spune ca nu-l cunoaste pe Dragos Dobrescu

Anca Alexandrescu: Da, a spus la noi in emisiune

Anonima: Cum poate sa spuna acest lucru cand se certa cu el pe holurile Romprest?!

Anca Alexandrescu: Pai iata si Dobrescu in scrisoarea pe care i-a adresat-o lui Florian Walter, in decembrie 2014, face referire directa la domnul Adimi

Anonima: Dobrescu isi pune bodyguarzii sa-l caute pe Adimi prin sediile Romprest, Chitila, cel de la Crown, si interzice sa mai calce prin sediu, oricare sediu Romprest. Exista un mesaj al domnului

catre Florian care ii spune ca nu-l va ierta pe acest Dragos Dobrescu pentru ca i-a urmarit copilul

Anca Alexandrescu: Aveti mesajele?

Anonima: Da, o sa vi le dau. Florian ii trimite un articol despre Dragos Dobrescu si reactia lui Adimi este asta…cum poti sa spui ca nu-l cunosti, cand sunt angajati ai Romprest care stiu cand efectiv bodyguarzii lui Dobrescu au controlat autobuzele?!

Anca Alexandrescu: Dar Dragos Dobrescu se implica efectiv in managementul firmei? Avea contact cu angajatii firmei, ii intimida? Avea dialoguri cu ei?

Anonima: Avea omul lui, Dan Tudor, care era vicepresedinte care avea acces la tot ce insemna Romprest

Anca Alexandrescu: Si se presupune ca domnia sa facea tot ce-i cerea domnul Dobrescu

Anonima: Exista si un martor care a intrat la Dan Tudor in birou cand vorbea la telefon…ma rog..vorbea e mult spus..cand Dragos Dobrescu urla la el sa faca anumite chestii

Anca Alexandrescu: Ce-i cerea sa faca?

Anonima: Sa bage …aici e o discutie din peroada in care Necula era arestat, Florian era plecat si ii cerea sa bage Romprestul in insolventa. Deja aveau toate documentele pregatite, aveau administratorul judiciar prin care ar fi controlat societatea si, practic, ar fi scos familia…

Anca Alexandrescu: Deci, practic, ar fi fost o procedura ulterior acestui control facut de ANAF si DIICOT ca sa finalizeze ce-si propusesera sa ia firma

Anonima: Da, si aveau control in totalitate prin administratorul judiciar si curios este ca si Adimi acum vorbeste despre insolventa (aceeasi procedura) aceeasi teama

Anca Alexandrescu: Ii deranjeaza, din nou, actiunile pe care familia Walter le detine in continuare si doresc sa rezolve in sfarsit aceasta problema

Anonima: Da…deja vbim de 5 ani ….in 2021 se fac 6 ani de cand ei au inceput toata aceasta preluare ostila. Noi nu avem termenul in Romania si legislatia, dar exista.

Anca Alexandrescu: As vrea sa ne intoarcem la denunturile lui Bogdan Adimi. Cumva, aceste denunturi au venit in acelasi an in care domnia sa a devenit Directorul General adjunct. Cum se explica aceasta evolutie a domnului Adimi, de la omul de incredere si soferul domnului Walter la Director General la Romprest?

Anonima: Primul denunt il face inainte sa ajunga. De altfel, si functia pe care o detine a obtinut-o tot prin santaj. La acel moment l-a santajat pe fiul lui Florian, cel care detine actiunile, Cosmin Walter, ca, daca nu-l va pune in aceasta functie ..dat fiind faptul ca el l-a adus si pe Dracea in societate si a adus pacea..asa spuneau ca o sa fie bine, de altfel si pe Duca Razvan tot Adimi l-a adus. Razvan Duca este actualul Director Executiv al societatii. La o simpla cautare pe Google vedeti cate a facut si dumnealui

Anca Alexandrescu: E prima data cand aud numele domnului Duca, o sa cercetez..

Anonima: Razvan Duca Ghenoiu. O sa vedeti ca are probleme. Duca este prezentat ca fiind omul de incredere al domnului Dracea. Dracea se lauda ca sunt apropiatii lui Coldea si ca totul va fi foarte bine pentru Romprest, se va termina cu institutiile statului care vor sa atace

Anca Alexandrescu: Asta se intampla inainte ca Adimi sa devina Director General adjunct, cumva si-a cumparat aceasta functie cu denunturile?

Anonima: Cu santajul si-a obtinut aceasta functie

Anca Alexandrescu: Dar cu ce putea sa-i santajeze?

Anonima: Cum a facut denuntul impotriva doamnei Iorga. El nu conta ce spune

Anca Alexandrescu: Detine inregistrari? Credeti ca l-a inregistrat pe Florian Walter?

Anonima: Cred ca ne-a inregistrat pe toti. Pe noi, ca familie, ne inregistra din 2015 si facea aceste chestii..ne inregistra sau rastalmacea ce spunea fiecare dintre noi, membrii familiei. Se ducea la ceilalti si creea o intreaga tensiune intre noi…

Anca Alexandrescu: Manipula, adica, și de-o parte și de cealalta, cu informatiile pe care le detinea

Anonima: Exact. Era o tensiune imensa pe umerii nostri si din punct de vedere al societatii, o societate cu 3000 de angajati pe care noi trebuia sa-i protejam, sa le furnizam salariile. Trebuia sa ne facem treaba pe Sectorul 1 pentru ca riscam sa pierdem acest contract, este principalul contract. La momentul acela nu era principalul contract

Anca Alexandrescu: Acum este cel mai mare contract?

Anonima: Este singurul pe care il are Romprest-ul sa sustina societatea. Au pierdut aeroportul. Pe net se gaseste cum iese domnul Adimi din situatii, doar prin scandal

Anca Alexandrescu: Si la aeroport a fost un scandal intreg

A aparut (în presă) faptul ca domnul Dobrescu, domnul Budeanu si-au impus un om acolo in Consiliul de Administratie ca sa poata sa gestioneze si cele 10% pe care le are Compania de Aeroporturi Bucuresti

Anonima: E o caracatita foarte mare. In Consiliul de Administratie sunt oameni apropiati lui Orlando Valache, este ginerele lui Badalau

Anca Alexandrescu: Ce treaba are ginerele lui Badalau? Stiu ca domnul Badalau, la un moment dat, cumparase sau intrase actionar la Cancan, dar ce legatura are cu Romprest?

Anonima: Ginerele domnului Badalau este in Consiliul de Administratie al TAROM, CNAP…e p-acolo acolo, se invart. Dumneavoastraa probabil va referiti la cel care ajuns Director la Compania de Aeroporturi, Bogdan Mandrescu, atunci cand a fost demis Cosmin Walter, la nici trei luni dupa ce a fost pus in functie

Anca Alexandrescu: Cu mandatul domnului Mandescu, desi nu avea acest mandat de la statul roman pentru ca, de fapt …

Anonima: A fost o intreaga tevatura si cu acea AGA. Nu s-a mai respectat actul constitutiv, nu s-a mai respectat nimic

Anca Alexandrescu: Ca sa inteleaga telespectatorii ce s-a intamplat atunci…Compania Nationala de Aeroporturi detine 10% din actiune Romprest si are un mandat si in AGA, si in Consiliul de Administratie

Are un om in Consiliul de Administratie care poate vota anumite decizii. Ei si-au pus un om la Compania de Aeroporturi si l-au folost la acel moment, acel vot, pentru a-l demite pe fiul lui Florian Walter

Anonima: Pe ordinea de zi nu era demiterea lui Cosmin. Reprezentantul CNAB vine cu un mandat pentru demiterea lui. Aceasta demitere era intr-o alta AGA, urma…

Anca Alexandrescu: Cum poate un actionar cu 10% sa vina cu o astfel de propuneri si astfel de decizii?

Anonima: Pentru ca erau intr-o stransa legatura cu Bodan Adimi, Radu Budeanu, se intelesesera. Era clar acest lucru pentru ca dupa aceasta demitere si inainte incepusera cu concedierea si terorizarea apropiatilor lui Florian, printre care si eu

Anca Alexandrescu: In ce an s-a intamplat acest lucru?

Anonima: In 2017

Anca Alexandrescu: Acum imi dau seama ca in acel moment eu ma intorsesem sa lucrez in zona guvernamentala si am auzit aceste discutii despre faptul ca si-ar fi pus un om la Compania de Aeroporturi ca sa ia niste decizii. Nu intelegeam la vremea aceea care era importanta acestor numiri, insa acum, povestind dumneavoastra care a fost miza, inteleg mult mai bine. De asta a si pornit acel scandal atunci la aeroport si s-a finalizat cu iesirea…

Anonima: Dupa ce si-a facut treaba, acest Bogdan Mandrescu a fost schimbat

Anca Alexandrescu: A fost schimbat pentru ca, va spun eu din interior ca s-a aflat de aceasta combinatie, sa-i spun asa, deci cu mana statutul se incerca…

Anonima: Se incerca o preluare ostila a companiei. Ulterior, au terorizat, adica… Acest Adimi trimitea foi catre angajati, ii obliga sa nu mai aiba niciun contact cu familia Walter

Anca Alexandrescu: Dar care era pericolul? De ce le cerea acest lucru?

Anonima: Sa nu mai aiba informatii despre ceea ce face, nu stim. Mai exista un contract vizavi de anvelopari cu care nici Florian, nici fiul lui nu erau de acord ..anvelopari in Sectorul 1. Tot luat de ei

Anca Alexandrescu: Romprest-ul se ocupa si de anvelopari de cladiri?

Anonima: Da, au avut in 2017…se vorbea despre luarea acestui contract, participarea la licitatie, asocieri cu o societate de apartament la care pentru acest demers nici fiul lui Florian, nici Florian nu erau de acord

Anca Alexandrescu: Dar Romprest-ul are o asemenea divizie care se ocupa cu constructii?

Anonima: Nu, principalul obiect de activitate este salubrizarea, curatenia, dar ei voiau sa se reprofileze si sa foloseasca banii Romprest si influenta

Anca Alexandrescu: Adica voiau sa creasca. Asta nu e neaparat un lucru rau, dar modalitatea prin care faci acest lucru ..

Anonima: Depinde cine vrei sa creasca. Tu personal, Bogdan Adimi, Razvan Duca, Orlando Valache sau societatea

Anca Alexandrescu: Deci o faceau in interes personal, nu in interesul companiei?

Anonima: In niciun caz. Deci acum, la acest moment, pe foi societatea arata relativ bine. De ce au problema cu platile salariilor?

Anca Alexandrescu: A povestit reprezentantul actual al Companiei Aeroporturi Bucuresti, la noi in emisiune, ca in urma cu foarte putin timp domnul Adimi a spus ca societatrea sta foarte bine din punct de vedere financiar si, cand a inceput scandalul cu gunoiul din sectorul 1, i-a spus sa se pregateasca de insolventa. Vor sa stearga urmele?

Anonima: Era o presiune. Pe langa urmele.. Din cunostintele mele, sunt retrageri si cheltuieli nejustificate facute pe Romprest de catre Adimi Bogdan. Sa spuna domnul Iancu cum este platit.

Anca Alexandrescu: Cine este domnul Iancu?

Anonima: Iancu Toader. Ar trebui sa-l stiti, probabil este si avocatul care va ataca pe dumneavoastra si incearca sa va reduca la tacere

Anca Alexandrescu: Nu va reusi

Anonima: Este avocatul actionarului Europrest. Avocatul companiei mai nou, companiei Romprest, dar curios este ca la o simpla cautare veti vedea ca a fost si avocatul Mihaelei Radulescu in divortul cu Elan Schwartzenberg, acelasi Iancu Toader

Anca Alexandrescu: Ne intoarcem la o legatura pe care noi am descoperit-o si o sa dezvaluim in perioada urmatoare cu Codut Marta, Elan Schwartzenberg

Anonima: Apare acelasi avocat. De ce credem noi ca si in spatele acelor francezi era tot Dragos Dobrescu? Pentru ca avocata de la acel moment, Iulia Berea, ramane in spatele francezilor si in suportul francezilor. In mod normal, cand intri intr-o societate, iti iei avocatul tau, nu-l pastrezi pe cel al celor dinainte

Anca Alexandrescu: Ca se presupune ca reprezenta alte interese

Anonima: Alte interese..dar, culmea, cerea aceleasi lucruri ca si Adimi. Adimi a dus la indeplinire ad-literam scrisoarea lui Dragos Dobrescu

Anca Alexandrescu: Adica a pus in aplicare tot ce scria Dragos Dobrescu in scrisoarea din decembrie 2014

Anonima: A care era dat afara pe toata lumea apropiata de Florian sau erau vechi in societate si care nu au raspuns la comenzile lor, sa spun asa, si nu le-au spus ce voiau sa auda

Anca Alexandrescu: Sa ne intoarcem la momentul Monte Carlo, cand mi-ati spus ca a plecat la Monte Carlo dupa ce Radu Budeanu l-a anuntat ca va fi arestat si i-a spus sa plece din tara. Acolo a fost intalnirea cu domnul Dobrescu, care i-a spus sa lase tot si sa mearga in Cuba cu domnia sa

Anonima: Domnul Dobrescu ii face rost si de acea viza pentru Cuba

Anca Alexandrescu: Pai cum i-a facut rost de viza?

Anonima: Florian i-a dat bani unei doamne secretare sau cineva de la biroul lui Dobrescu, 250 de euro daca nu ma insel

Anca Alexandrescu: Domnul Walter fiind la Monte Carlo la acel moment sau viza a luat-o…

Anonima: Inainte. Ii da banii doamnei, ii face rost de acea viza fara ca Florian sa calce vreodata in Ambasada sa obtina acea viza. Ajunge la Monte Carlo, au aceasta discutie sa plece.. ”hai, vino cu mine”…la acel moment, discutia din Monte Carlo – subliniez, DIICOT nu facusera perchezitiile

Anca Alexandrescu: Deci nu exista absolut nimic

Anonima: Nu. Lui Florian i s-a parut foarte ciudat si i-a fost teama ca va pati acelasi lucru ca si Marta

Anca Alexandrescu: Ca va pati acelasi lucru ca si Marta? Dar domnul Walter stia ce i s-a intamplat lui Codrul Marta?

Anonima: Toata lumea stie. Ca autoritatile nu vor sa vada, nu vor sa cerceteze este alta poveste povestea sau ca sunt alte interese

Anca Alexandrescu: Ca vor incerca sa inchida gura pentru ca nu executa ce-si doresc ei?

Anonima: Pentru ca efectiv nu le preda firma si ca nu iese din joc, cum ii spunea Dragos Dobrescu, sa plece si sa nu se mai ocupe in managementul societatii, sa dea afara oameni apropiati ai lui Florian, oamenii de incredere, de altfel

Anca Alexandrescu: Cum a ajuns sa plece de la Monte Carlo in Portugalia si cu cine a plecat?

Anonima: Cu avionul pentru ca la acel moment era dat ..imediat dupa discutia de la Monte Carlo, cam in aceeasi….daca imi aduc bine aminte – va dati seama, sunt foarte multe informatii pe care le am, este si presiunea sa le spun pe date. Dar daca va fi nevoie…

Anca Alexandrescu: In mod sigur va trebui sa aducem probe pentru ca, va dati seama ca, dupa acest interviu, vor intra si mai tare in panica si vor incerca sa ne blocheze din nou pe toate canalele

Anonima: Eu astept institutiile statului sa se autosesizeze, sa ne cheme..speram

Anca Alexandrescu: Mai multi telespectatori mi-au propus ca dupa aceste dezvaluiri, nu numai despre acest caz, si despre alte cazuri, sa facem noi plangere catre autoritatile statului

Anonima: Poate pe dumneavoastra va baga in seama cineva. Noi avem ..am aici foarte multe plangeri facute pentru neconvocarea AGA, pentru santaj…acest Adimi efectiv ii urmarea telefonul lui Florian

Anca Alexandrescu: Cum ii urmarea telefonul? Ii pusese un program?

Anonima: Nu, nu, avea contul de Icloud unde puteai sa vezi unde este in orice moment. Este o plangere penala facuta si pe acest subiect

Anca Alexandrescu: Ce s-a intamplat dupa ce a ajuns in Portugalia?

Anonima: In Portugalia a ajuns tot cu Adimi. Pleaca din Portugalia insotit de o prietena, cu avionul, catre Dubai

Anca Alexandrescu: De ce a plecat in Dubai?

Anonima: Pentru ca i-a fost teama sa plece cu Dobrescu in Cuba pentru ca stia…

Anca Alexandrescu: In loc sa se stabilească in Portugalia, a ales Dubaiul pana la urma. Ce l-a determinat sa aleaga Dubai?

Anonima: Stia foarte bine ca din Dubai nu putea fi extradat si nu i se putea intampla…se simtea in siguranta. Florian, cand s-a intors, el s-a intors din Dubai

Anca Alexandrescu: Asta voiam sa va intrb, bun. De acolo nu putea fi extradat si, totusi, el a venit in Romania. Exista acel episod cu procuroarea Iorga Moraru pe care domnia sa a contactat-o. Cum a ajuns s-o contacteze pe aceasta procuroare?

Anonima: Prin telefon, printr-un mesaj

Anca Alexandrescu: Si de ce tocmai la domnia sa a ajuns?

Anonima: Domnia sa preluase cazul si dosarul lui de la DIICOT Ploiesti, ajunsese dosarul la dumneaei, la DNA Bucuresti. Abia atunci Florian, cand a vazut ca este cazul luat de catre un procuror care avea incredere ca va face un…

Anca Alexandrescu: Deci a sperat ca doamna Mihaela Iorga Moraru o sa vada lucrurile…

Anonima: Exact asa cum sunt, va vedea adevarul si va face o cercetare echitabila si nu ii va pune in carca lucruri pe care nu le-a facut. Ceea ce se si dovedeste, la acest moment, ca acel dosar nu a fost trimis nicioadata in judecata

Anca Alexandrescu: Asta voiam sa va intreb, deci domnia sa s-a intors in Romania ca urmare a vointei sale, nu a fost extradat

Anonima: Da, se poate verifica, a facut cerere la Consulat, a cerut sa fie insotit de cei de la Interpol pentru ca ii era frica, chiar si Adimi…

Anca Alexandrescu: Se temea pentru viata sa?

Anonima: Da, a fost insotit…si Adimi, a fost si el, daca poate sa nege..

Anca Alexandrescu: Deci a venit de la Dubai impreuna cu domnul Adimi si cu cei de la Interpol

Anonima: Da, da, am si dovada de la pozele din avion pe care Adimi le trimitea acasa, noua. Nu poate sa ne spuna ca nu a fost acolo. In repetate randuri, Adimi a fost in Dubai alaturi de Florian

Anca Alexandrescu: Dar stiti ce? E ceva care nu se leaga si va spun de ce…Domnul Adimi l-a denuntat pe domnul Walter. Daca stia ca facea lucruri in neregula asa cum spune in denunt, de ce a stat atata timp langa domnia sa?!

Anonima: Acelasi lucru il intrebam si noi, de ce ai stat si erai langa un om pe care-l consideri ”criminal”, ca a devalizat societatea, ca a furat, cate acuzatii ni se aduc…

Anca Alexandrescu: Aveti cunostinta despre salariul pe care domnul Adimi il are acum in companie?

Anonima: In jur de 15.000 de euro stiam in urma cu ceva timp…nu stiu acum exact

Anca Alexandrescu: A beneficiat si de alte bonificatii, masini sau alte lucruri?

Anonima: Ganditi-va in primul rand ca sotia dumnealui, Adina Adimi, conduce o masina Romprest, un LEXUS. Despre ce vorbim… ?!

Citește și: Culisele statului paralel| Dezvăluiri INCENDIARE – Un martor rupe tăcerea. Care sunt interesele din jurul Romprest. Noi detalii în scandalul gunoiului din Sectorul 1”

Citește și: Culisele statului paralel | MARTOR, dezvăluiri despre denunțuri pe bandă și intimidări: „Au vrut să cedăm acțiunile Romprest”. Legăturile dintre Dracea și Coldea