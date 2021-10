Informații bombă lansate în premieră în emisiunea Culisele Statului Paralel de jurnalistul clujean de investigații Liviu Alexa. Acesta susține că Dacian Cioloș poate ajunge din nou în fruntea guvernului, pentru că în favoarea lui s-au mobilizat cercuri de interese transpartinice, având diverse conexiuni cu Statul Paralel, atât din țară, cât și din exterior. Alexa a mai afirmat că lovitura decisivă ar putea veni de la Fondul Monetar Internațional.

Jurnalistul și-a început seria dezvăluirilor bombă cu o informație despre o proaspătă întâlnire de taină.

„A fost o vizită intempestivă la Cluj, noaptea trecută, (luni spre marți – N.R.) a lui Virgil Ardelean, zis și „Vulpea”, care este unchiul lui Dacian Cioloș și de care acesta se dezice, care s-a dus să negocieze cu Emil Boc și, cel mai probabil, cu Ioan Rus, pentru o susținere.”

INFORMAȚIA BOMBĂ LA CULISELE STATULUI PARALEL: FINANȚARE DIN PARTEA FMI CONTRA NUMIRII CA PREMIER A LUI CIOLOȘ

Jurnalistul clujean a afirmat că este de acord cu un scenariu precum cel prezentat de S.R. Stănescu, privind revenirea lui Dacian Cioloș în fruntea unui guvern. Mai mult, el susține că se strâng deja rândurile pentru susținerea acestuia, atât în plan intern, dar mai ales în plan extern, iar scenariul implică mai multe direcții de acțiune.

Informația bombă pe care o dau pentru emisiunea Ancăi Alexandrescu este că azi (marți – N.R) conducerea BNR a primit o vizită foarte interesantă din partea unor emisari ai FMI. Ce înseamnă asta? Înseamnă că suntem varză cu carne, suntem în deflaut financiar, pentru că informațiile mele sunt că nu-i o vizita de curtoazie. Emisarii FMI au venit să tatoneze terenul și să înceapă niște discuții și o variantă ar fi că pentru susținerea europeană și niște bani alternativa să fie impunerea lui Cioloș ca premier”, a afirmat Liviu Alexa.

Jurnalistul clujean a mai opinat că ideea potrivit căreia aritmetica parlamentară i-ar anula absolut orice șansă lui Dacian Cioloș poate fi dată peste cap de jocurile de culise.

ALEXA: Liberalii lui Boc și ai lui Bolojan i-ar putea face figura lui Cîțu

„S-ar putea strânge aceste voturi dintr-un partid disipat precum USR, e posibil să voteze toți pentru premier, căci și lor le place ciolanul. De văzut și cine negociază cu facțiunea nemulțumiților PNL din tabăra Orban, pentru că el are arondați 40 și ceva de parlamentari.

Foarte interesant pentru mine este și că Dacian Cioloș nu negociază cu Florin Cîțu, înseamnă că-l desconsideră, îl privește de sus sau chiar nu-l bagă în seamă. El (Cioloș – N.R.) vine să discute cu Boc, care are forța de a aduce voturile din Ardeal, care nu sunt puține și vă mai dau un pont, Cioloș va beneficia, aproape sigur, de susținerea cel puțin a parlamentarilor bihoreni conduși de Ilie Bolojan, care are o relație foarte bună cu Cioloș și are un cui împotriva lui Cîțu.

Nu știu cât de mult se bazează Marcel Ciolacu pe partidul său, (…) pentru că dacă Cioloș, așa cum bine știu, este în relații foarte bune cu Ioan Rus, dați-mi voie să va spun că, peste Vasile Dîncu, filialele transilvănene încă mai ascultă de el, deci eu cred că se joacă numirea lui Cioloș ca premier.” a afirmat jurnalistul la Culisele Statului Paralel.

