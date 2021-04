„În ultima perioadă am fost atacată direct sau indirect, pe tema activităților derulate în perioada în care am deținut funcția de manager interimar al Spitalului Județean de Urgență ”Sf. Pantelimon” din Focșani (12 aprilie 2020 – 12 aprilie 2021). Raportat la acuzațiile care mi s-au adus și pentru o bună informare a publicului, fac o serie de precizări menite a lămuri lucrurile, astfel:

• În perioada mandatului lui Constantin Mîndrilă nu a existat nici măcar un senzor de monitorizare a concentrației de oxigen în spital

• Rețeaua de gaze de la nivelul spitalului a fost extinsă ”după ureche”, cu oameni neautorizați, fără alte aprobări prealabile

• Aceeași rețea nu a fost executată cu personal specializat, drept urmare nu există o garanție a execuției

• Scara de incendiu și de evacuare în caz de urgență nu există (posibil să fi fost vândută la fier vechi, iar Constantin Mîndrilă trebuie să vină cu explicații pentru a lămuri lucrurile)

• Niciodată, în mandatul numitului Mîndrilă, nu s-a făcut un studiu asupra capacității electrice a spitalului, drept urmare nu există o dimensionare corectă, iar starea instalației electrice preluată de mine anul trecut se poate vedea în fotografiile pe care le-am realizat la vremea respectivă

• Dimensionarea ușilor din spital, atunci când s-au schimbat, nu a fost făcută corect, iar termopanul s-a achiziționat mereu de la aceeași firmă (numitul Mîndrilă să explice cum a fost posibil acest lucru)

• De altfel, imediat după revenirea în funcție, numitul Constantin Mîndrilă a și fost în vizită la departamentul Achiziții al spitalului, iar la acest capitol voi reveni cu detalii

• Obligativitatea dotării ușilor cu butoane speciale exista de mult timp și în cei 7-8 ani de mandat ai lui Mîndrilă nu doar că nu le-a dotat dar nici măcar atunci când a schimbat o ușă nu a respectat sensul de deschidere a acesteia!

• Circuitele COVID-19 au fost făcute de dr. epidemiolog Diana Stoica și sunt incluse în planul alb depus la Prefectura Vrancea de către Mîndrilă

• Consumul de materiale sanitare a crescut exponențial de la plecarea lui Mîndrilă, dovada în acest sens fiind și numărul scăzut de către medicale infectate cu COVID-19 în timpul mandatului meu

• Din lipsa materialelor sanitare la nivel de spital s-au îmbolnăvit foarte multe cadre medicale în perioada cât a fost Constantin Mîndrilă manager, anul trecut.

• Valoarea achizițiilor efectuate la capitolul materiale sanitare spune totul: în perioada mandatului meu au fost mult mai numeroase, pentru că mi-a păsat de cadrele medicale.

În aceste condiții, cred că oamenii de bună credință se pot lămuri cu privire la atacurile îndreptate împotriva mea. Am făcut tot ceea ce mi-a stat în putință ca lucrurile să decurgă bine la Spitalul Județean din Focșani, iar dacă au existat și sincope acestea s-au datorat anumitor persoane care efectiv au pus piedici conducerii spitalului, inclusiv în perioada când la cârma unității spitalicești s-a aflat o conducere militară. Sabotarea activităților spitalului, din interiorul instituției, de către un număr redus de persoane (să nu uităm că spitalul are peste 1.000 de angajați) a dus la anumite probleme, unele rezolvate rapid altele imposibil de gestionat 24 de ore din 24. Spun asta pentru că un manager de spital nu trebuie să o facă permanent pe jandarmul sau polițistul în clădirea unde-și desfășoară activitatea, pentru a urmări dacă persoanele responsabile alimentează, de exemplu, recipientele cu dezinfectanți.

Închei aici și am convingerea că lucrurile se vor așeza în făgașul lor, iar adevărul integral va ieși la iveală.

Sursa – comunicat Dr. Elena Codruța Neagu