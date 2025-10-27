Comisarul european pentru economie, productivitate și reforme ajunge azi în România. Agenda include discuții privind evoluțiile economice și bugetare ale României, stadiul implementării Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR), precum și direcțiile strategice ale Uniunii Europene.

Luni, oficialul european va inspecta proiecte finanțate prin PNRR, însoțit de ministrul investițiilor și proiectelor europene, Dragoș Pîslaru. Tot în aceeași zi, Dombrovskis va avea o întrevedere cu guvernatorul Băncii Naționale, Mugur Isărescu, la sediul BNR.

Marți, comisarul se va întâlni cu președintele României, Nicușor Dan, cu premierul Ilie Bolojan, cu ministrul finanțelor, Alexandru Nazare, precum și cu membri ai comisiilor parlamentare pentru buget, finanțe și afaceri europene.

Vizita se va încheia cu o conferință de presă comună susținută de Valdis Dombrovskis și prim-ministrul Ilie Bolojan, programată marți, la ora 11:30, la Palatul Victoria.