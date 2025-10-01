Comerțul electronic din România este așteptat să atingă 3,5% din produsul intern brut în acest an, consolidând astfel poziția în top 10 state membre ale Uniunii Europene, ca pondere a PIB-ului unei țări generat de comerțul electronic – potrivit Raportului european E-commerce 2025.

România ocupă locul 9 la nivel european și locul 3 în Europa Centrală și de Est, după Polonia și Cehia.

Datele arată că acest sector generează un impact economic extins și stimulează dezvoltarea serviciilor de curierat și poștă, a software-ului, a publicității digitale și chiar a producției locale de bunuri.

În raport sunt prezentate provocările și oportunitățile pentru 2025, între acestea digitalizarea IMM-urilor, având în vedere că doar 12% dintre IMM-urile românești vând online, sub media europeană, fiind nevoie de programe dedicate și de condiții echitabile de piață, în condițiile în care comerțul extracomunitar pune presiune asupra retailerilor români.

