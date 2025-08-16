Administrația Națională de Meteorologie a emis o atenționare Cod galben de instabilitate atmosferică pentru 25 de județe, valabilă pe parcursul zilei de duminică, și o alta pentru 17 județe, valabilă de duminică seara, până luni dimineața.

Potrivit meteorologilor, duminică, între orele 13:00-21:00, în Transilvania, Maramureș, sudul Banatului, nordul Moldovei și în cea mai mare parte a zonei montane vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelii (rafale de 50…70 km/h) și izolat grindină de mici și posibil medii dimensiuni (1 – 3 cm). În intervale scurte de timp, cantitățile de apă vor fi de 20…30 l/mp și izolat, îndeosebi în zona de munte, de peste 40…50 l/mp.

Astfel de fenomene vor fi pe arii mai restrânse și în Banat, Crișana și în zona subcarpatică a Olteniei și Munteniei, subliniază ANM.

Sunt vizate de atenționare județele Maramureș, Sălaj, Bistrița Năsăud, Mureș, Cluj, Alba, Sibiu, Hunedoara, Caraș-Severin, Harghita, Suceava, Botoșani, Neamț, Covasna și Brașov, integral, și, parțial, Bihor, Arad, Timiș, Mehedinți, Gorj, Vâlcea, Argeș, Dâmbovița, Prahova și Bacău.

De asemenea, de duminică, ora 21:00, până luni, ora 10:00, în Maramureș, Transilvania, nordul și centrul Moldovei și în cea mai mare parte a zonei montane vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului (rafale de 50…55 km/h) și izolat grindină de mici dimensiuni (1 – 2 cm). În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 20…25 l/mp și izolat de peste 35…40 l/mp.

Perioade cu instabilitate atmosferică vor fi arii restrânse și în restul teritoriului, menționează ANM.

Se vor afla sub Cod galben de instabilitate atmosferică județele Botoșani, Iași, Suceava, Neamț, Bacău, Harghita, Covasna, Bistrița-Năsăud, Mureș, Brașov, Maramureș, Sălaj, Cluj, Sibiu, Alba și Hunedoara, integral, și, parțial, Vâlcea.

