CFR SA anunță că, între 6 și 25 octombrie 2025, circulația trenurilor IR 1539 Oradea–Arad–Timișoara Nord și R 3117 Timișoara Nord–Arad–Oradea va fi modificată din cauza lucrărilor la infrastructura feroviară pe distanța Sânandrei–Băile Călacea, secția Timișoara Nord–Arad.

Pentru IR 1539, de luni până sâmbătă în perioada menționată (fără zilele de duminică), trenul circulă conform Mersului Trenurilor pe relația Oradea–Arad, iar pe segmentul Arad–Timișoara Nord călătorii vor fi transbordați cu mijloace auto.

Recomandări pentru călători

Pentru R 3117, în același interval, se asigură transbordare auto pe Timișoara Nord–Arad, iar pe Arad–Oradea trenul circulă conform graficului, relatează Agerpres.

În contextul dat, CFR SA recomandă călătorilor să solicite informaţii despre orele de sosire şi de plecare ale trenurilor în/din staţiile CFR, la casele de bilete ale operatorului de transport şi să consulte site-urile operatorului pentru informații actualizate privind modificările de circulație.