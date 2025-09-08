Protestul profesorilor a ajuns azi la Cotroceni, iar după întrevederea cu Nicușor Dan șeful statului le-a cerut un răgaz de 2 luni. Dascălii vor merge la școală, dar nu vor face orele. Întrucât problemele persistă, multă lume se întreabă ce urmează pentru aceștia. Ce soluție există, ce se poate face pentru ei? Anca Alexandrescu, realizatoarea emisiunii Culisele Statului Paralel, a comentat situația actuală într-o intervenție la Realitatea Plus. Ce urmează după ziua de astăzi, după ce profesorii nu au ajuns la un acord după discuția pe care au avut-o cu președintele Nicușor Dan. Acesta le-a cerut un răgaz de 2 luni.

„Ce urmează? Haos urmează, asta trăim de fapt din 18 mai, de când au preluat puterea Nicușor Dan și Ilie Bolojan și cei de la USR. Este halucinant că președintele le-a propus să se vadă peste 2 luni de zile, eu nu am mai auzit de așa ceva. Oamenii sunt în stradă, deciziile pe care le-au luat afectează imediat atât profesorii, cât și elevii, dar și viața familiilor, pentru că zilele trecute vedeam că s-a tăiat masa pentru un milion de copii nevoiași, că vor fi copii care, începând de anul acesta, din cauza gândirii înguste a lui Ilie Bolojan, vor merge pe jos până la școală pentru că a desființat școli. Am văzut în urmă cu o lună și ceva o profesoară s-a sinucis după ce a aflat că nu va mai avea loc de muncă.

Asta se întâmplă cu viitorul României, pentru că a vorbit de nenumărate ori, și Călin Georgescu a spus în emisiunea mea că învățământul reprezintă de fapt viitorul României. De altfel, și cele două mandate ale președintelui Klaus Iohannis s-au axat pe România educată.

Anca Alexandrescu: „România este aruncată în haos. Totul este un calcul politic cinic!”

Aceasta este România educată de astăzi. Da, sunt rezultate slabe, dar în egală măsură avem și copii care strălucesc, avem profesori care își fac cu dedicație meseria, care se ocupă de copii. În toate domeniile există probleme, nu numai educație. Niciodată educația nu a primit 6% din PIB, așa cum spune Constituția României. Din păcate, și educația și sănătatea au fost întotdeauna Cenușăresele bugetului de ani de zile.

Ce va urma? Ilie Bolojan nu își va da demisia, bineînțeles, președintele Nicușor Dan va rămâne să afle totuși ce birou i-a fost repartizat. Mă întreb dacă nu a vrut să spună sau dacă chiar nu știe, și vom rămâne în continuare cu această hahaială a lui Nicușor Dan, care îmi aduce aminte pe alocuri de Traian Băsescu, dar, măcar Traian Băsescu, când bătea cu pumnul în masă, se rezolvau lucrurile.

Nicușor Dan, cu stilul cu care ne-a obișnuit de la primărie, să rezolve lucrurile în ritmul său, asta se va întâmpla și cu țara noastră. Va merge în reluare, în loc să meargă înainte. L-am văzut pe Nicușor Dan spunând că a avut două întâlniri, două participări externe, este mai preocupat de ce se întâmplă în Moldova și Ucraina decât de ce se întâmplă cu propriul popor și cu România”, a spus Anca Alexandrescu la Realitatea Plus.

