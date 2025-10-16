Polițiștii de frontieră din Giurgiu, alături de reprezentanții Direcției Regionale Vamale Craiova, au realizat una dintre cele mai importante capturi de țigări din acest an.

În timpul unui control de rutină, două camioane cu numere de Polonia au fost oprite pe DN 56, la punctul de taxare de la podul Calafat–Vidin. În semiremorci au fost găsite peste 11 milioane de țigarete, ascunse printre alte bunuri.

Șoferii celor două vehicule sunt cetățeni polonezi, de 32 și 36 de ani, care circulau pe ruta Grecia–Polonia. La verificări, polițiștii au descoperit exact 11.160.000 de țigarete, adică 558.000 de pachete, toate fără timbre fiscale și fără documente de proveniență.

Valoarea totală a țigărilor depășește 16,74 milioane de lei, potrivit estimărilor Poliției de Frontieră. Întreaga marfă a fost confiscată și dusă la camera de corpuri delicte a Serviciului Teritorial al Poliției de Frontieră Dolj. Cele două camioane au fost de asemenea indisponibilizate.

Pe numele șoferilor au fost deschise dosare penale pentru contrabandă. Anchetatorii continuă cercetările pentru a stabili cine mai face parte din rețeaua de trafic.

Autoritățile au explicat că succesul acțiunii se datorează cooperării dintre structurile vamale și Poliția de Frontieră. Controlul a fost desfășurat de echipele Sectorului Poliției de Frontieră Calafat și ale Serviciului Echipe Mobile Calafat, pe baza unor date operative privind posibile transporturi ilegale de țigări.