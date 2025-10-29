Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) l-a desemnat pe deputatul Ștefan Alin Avrămescu drept candidat pentru funcția de președinte al Consiliului Județean Buzău. Acesta va concura cu Marcel Ciolacu, fost prim-ministru și fost președinte al Partidului Social Democrat (PSD).

Alegerile din 7 decembrie vor aduce, astfel, o confruntare între doi candidați cu profiluri politice distincte. După confirmarea candidaturii lui Marcel Ciolacu, AUR devine al doilea partid care își anunță oficial reprezentantul în cursa pentru conducerea județului.

La evenimentul de astăzi de la Buzău a participat președintele AUR, George Simion, alături de mai mulți parlamentari ai formațiunii suveraniste.

În vârstă de 36 de ani, Ștefan Alin Avrămescu este originar din comuna Chiojdu, județul Buzău. A activat în domeniul comunicării, atât în mediul privat, cât și în instituții publice, ocupând funcții de consilier în mai multe departamente guvernamentale și parlamentare.

Avrămescu este fratele lui Gabriel Avrămescu, fost deputat și președinte al PNL Buzău, în prezent prim-vicepreședinte al Autorității de Supraveghere Financiară (ASF).

Pentru o parte a electoratului buzoian, Ștefan Alin Avrămescu reprezintă o figură politică relativ nouă. Strategia AUR mizează pe o campanie activă în teritoriu și pe atragerea electoratului tânăr, oferind o alternativă la profilul politic consacrat al lui Marcel Ciolacu.

Candidatura lui Avrămescu este privită de AUR drept un test important al capacității sale organizatorice într-un județ dominat de PSD de peste două decenii. Prin această decizie, formațiunea condusă de George Simion urmărește consolidarea structurilor locale și promovarea unei noi generații de politicieni, cu experiență în comunicare și implicare în campaniile partidului.