Depozitele rezidenților clienți neguvernamentali au crescut în luna septembrie 2025 cu 0,3% față de luna anterioară, până la nivelul de 634,775 miliarde de lei, iar față de aceeași perioadă a anului anterior s-au majorat cu 6,7% (-2,9% în termeni reali), informează joi Banca Națională a României (BNR).

Depozitele în lei ale rezidenților, cu o pondere de 68,2% în totalul depozitelor clienților neguvernamentali, au crescut cu 0,6% față de luna august 2025, până la 433,179 miliarde de lei. Comparativ cu luna septembrie 2024, acestea s-au majorat cu 2,9% (-6,4% în termeni reali).

Conform datelor BNR, depozitele în lei ale gospodăriilor populației au crescut cu 0,1% față de luna anterioară, până la

252,327 miliarde de lei și cu 5,2% (-4,2% în termeni reali) față de aceeași perioadă a anului anterior.

Depozitele în lei ale altor sectoare (societăți nefinanciare și instituții financiare nemonetare) s-au majorat cu 1,4% (până la 180,851 miliarde de lei) față de luna precedentă, iar față de luna septembrie 2024, au înregistrat o diminuare de 0,3% (-9,2% în termeni reali).

În ceea ce privește depozitele în valută ale rezidenților, exprimate în lei, reprezentând 31,8% în volumul total al depozitelor clienților neguvernamentali, au scăzut cu 0,3% față de luna august 2025, ajungând până la nivelul de 201,595 miliarde de lei (exprimat în euro, acestea s-au diminuat cu 0,5%, până la 39,675 miliarde euro). Comparativ cu luna septembrie 2024, indicatorul exprimat în lei a crescut cu 15,9% (13,5%, în cazul exprimării indicatorului în euro).

Depozitele în valută ale gospodăriilor populației, exprimate în lei, au scăzut cu 0,5% față de luna august 2025, până la

138,714 miliarde de lei (exprimate în euro, acestea s-au diminuat cu 0,6%, până la 27,300 miliarde de euro). Comparativ cu aceeași perioadă a anului 2024, creșterea acestui indicator exprimat în lei a fost de 16% (13,6%, în cazul exprimării indicatorului în euro).

Depozitele în valută ale altor sectoare, exprimate în lei, au rămas practic neschimbate față de august 2025, înregistrând o scădere marginală de 0,01%, până la 62,880 miliarde de lei (exprimate în euro, acestea s-au diminuat cu 0,2%, până la 12,375 miliarde euro). Comparativ cu septembrie 2024, indicatorul exprimat în lei s-a majorat cu 15,8% (13,4% în cazul exprimării indicatorului în euro).AGERPRES