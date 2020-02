Drumul comunal din satul Nănești, comuna vrânceană Tănăsoaia, finanțat prin PNDL (Programul Național de Dezvoltare Locală) este asfaltat în bătaie de joc. Constructorul a turnat asfalt direct pe pământ iar, în unele zone, este atât de îngust încât nu pot trece două mașini din sens opus, una pe lângă alta. Mai mult, deși, pe anumite porțiuni, pământul o ia la vale riscând să cadă în drum, nu s-a făcut nici o consolidare a malului, deși drumul a beneficiat de finanțări repetate, prin alocări de bani de la bugetul de stat.

Lucrările finanțate prin PNDL – verificate de DNA

Procurorii anticorupție au intrat pe fir și cercetează lucrările de investiții derulate prin PNDL, decontate de Ministerul Dezvoltării anii trecuți, fără a fi verificate. De la sfârșitul lui 2019, de când a ajuns ministru, Ion Ștefan a dispus controale ale Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației la investițiile pentru care unitățile administrativ-teritoriale solicitau decontarea facturilor. În urma acestor controale s-au descoperit multe nereguli și neconformități, ceea ce a condus la oprirea la plată a unor facturi în valoare totală de peste 500 de milioane de lei. Până în noiembrie 2019, ministerul nu a efectuat controale pentru a verifica realitatea din teren cu privire la lucrările prin PNDL. „Cu alte cuvinte, PNDL 1 şi 2 nu a fost verificat până în noiembrie 2019. S-au derulat miliarde de lei (…) şi aceste lucrări nu au fost verificate niciodată. Ar fi trebuit să controlăm aceste lucrări. Lucrul ăsta nu s-a întâmplat. De când am ajuns în fruntea ministerului am format echipe mixte cu membrii Corpului de Control, am făcut aceste controale”, a declarat ministrul Dezvoltării, vrânceanul Ion Ștefan. În urma controalelor și a neregulilor constatate, procurorii DNA s-au autosesizat și au solicitat documente cu privire la investițiile derulate prin PNDL. „DNA-ul a venit şi astăzi (nr. luni, 10 februarie) şi am predat anumite documente pentru anumite lucrări”, a spus ministrul Lucrărilor Publice. Ion Ștefan a precizat că, în urma verificărilor pe teren, MLPDA a decontat lucrări executate în valoare de 3 miliarde de lei și a suspendat de la plată lucrări de peste 500 de milioane de lei. „Am folosit întreg aparatul ISC pentru a verifica fiecare cerere de plată şi am făcut un supracontrol cu o echipă mixtă. (…) Nu este o chestie necunoscută de cei care au condus până acum ministerul, sunt bani publici decontaţi fără a exista lucrarea în sine”, a mai explicat ministrul Ion Ștefan.