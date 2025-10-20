Explozia de săptămâna trecută din București a adus în atenția autorităților riscul existent în orașele țării, unde sunt instalate centrale pe gaz individuale.

În județul Sălaj, de exemplu, se folosesc de aproximativ două decenii, după intrarea în faliment a vechiului producător și furnizor public de agent termic din municipiu. Autoritățile îndeamnă populația să verifice periodic centralele pe gaz și să nu recurgă la improvizații. Corespondentul Radio România Actualităţi, Adrian Lungu, reamintește că în Zalău, cu mulți ani în urmă, un bloc a explodat din cauza acumulărilor de gaze. Atunci, doi oameni au murit și 15 au fost grav răniți.

Reporter: Aproape toate apartamentele din municipiul Zalău, inclusiv sediile școlilor, grădinițelor și instituțiilor publice, au propriile centrale termice cu gaz, iar verificarea periodică a acestora doar de personal autorizat și specializat este esențială pentru prevenirea unor posibile tragedii, avertizează Pompierii, care precizează că utilizarea improvizațiilor este strict interzisă. Șeful Inspectoratului Județean pentru Situații de Urgență „Porolissum” Sălaj, colonelul Adrian Dubocan.

Adrian Dubocan: Nu de puține ori constatăm că, din păcate, stau la baza producerii unor incendii, mai ales la gospodriile cetățenești. Un al doilea aspect de care trebuie să țină cont este curățarea coşurilor de evacuare a fumului, foarte important, sunt incendii care se produc din cauza necurățării coşurilor de evacuare a fumului.

De o atenție sporită este nevoie și la sat, acolo unde cele mai multe surse de căldură pe timpul iernii sunt sobele cu lemne. Purtătorul de cuvânt al Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Porolissum” Sălaj, Lucian Jacodi.

Lucian Jacodi: Să respecte distanțele de protecție dintre sobe și materiale combustibile. Să nu folosească sobe cu ușițele sau cenușarele defecte. Se interzice alimentarea, indiferent de situație, a sobelor în exces. Și, bineînțeles, curățarea coșurilor de fum. De obicei, aceste măsuri trebuie să se realizeze la începutul sezonului rece și încă o dată la sfârșitul sezonului rece.

Din păcate, an de an, în perioada iernii, sunt înregistrate incendii cauzate de utilizarea unor sisteme de încălzire cu defecțiuni suprasolicitate sau neîntreținute.