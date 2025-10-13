Partidul AUR continuă lupta împotriva Guvernului care a sărăcit țara! Ministrul rezist de la Economie este vizat de o moțiune simplă în Parlament, care va fi dezbătută mâine. AUR îl acuză pe Miruță că ar fi politizat ministerul și că ar fi favorizat persoane apropiate de partidul său.

AUR a depus o moțiune simplă împotriva Ministrului Economiei Radu Miruță. Moțiunea este susținută până în acest moment de 39 de senatori și va fi dezbătută luni în plenul Senatului.

Reprezentanții AUR îl acuză pe Radu Miruță de „promovarea numirilor pe criterii politice, lipsa unei poziții clare în ceea ce privește măsurile fiscal-bugetare, întârzieri în ceea ce privește digitalizarea în companiile de stat și faptul că industria funcționează cu frâna de mână trasă”.

Luni vom vedea dacă această moțiune va fi aprobată în plenul Senatului. Menționăm că o moțiune simplă nu duce la demiterea unui ministru, doar o moțiune de cenzură.

Sursa: Realitatea din AUR