Administrația Națională de Meteorologie a emis pentru marți, 2 septembrie, o atenționare meteorologică cod galben, valabilă între orele 12:00 și 21:00, pentru mai multe regiuni din țară. Fenomenul vizat este reprezentat de temperaturi deosebit de ridicate și disconfort termic accentuat.

Zonele afectate includ Banatul, sudul Olteniei și al Moldovei, sudul, centrul și estul Munteniei, precum și Dobrogea continentală. În aceste regiuni, indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge local pragul critic de 80 de unități, iar valorile maxime vor fi cuprinse între 33 și 35 de grade Celsius.

Meteorologii avertizează că temperaturile ridicate și disconfortul termic se vor menține și miercuri, 3 septembrie, în sudul și estul țării. În funcție de evoluția fenomenelor, ANM va actualiza mesajul și poate emite avertizări pentru fenomene severe imediate (nowcasting).

Se recomandă evitarea expunerii prelungite la soare, hidratarea corespunzătoare și atenție sporită la persoanele vulnerabile, în special copii și vârstnici.

