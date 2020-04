Spitalul Judetean de Urgenta „Sf.Pantelimon” Focsani cu sediul in Focsani, str.Cuza-Voda nr.50-52, Judetul Vrancea, angajeaza fara concurs, pe perioada determinata de pana la 6(sase) luni, personal pentru urmatoarele posturi temporar vacante de executie, in conformitate cu art.16, Anexa nr.1 din Decretul Presedintelui Romaniei nr.195/2020 privind instituirea starii de urgenta pe teritoriul Romaniei:

MEDICI (scan-ul anuntului – contine conditiile de participare)

– 2 medici rezidenti anul V specialitate obstetrica-ginecologie la structura de sprijin epidemiologic

– 1 medic in specialitatea obstetrica-ginecologie la structura de sprijin epidemiologic

– 1 medic in specialitatea medicina interna la structura de sprijin epidemiologic

– 4 medici(medicina de urgenta in ultimul an/medici specialisti/primar) in specialitatea medicina de urgenta la structura de sprijin epidemiologic

– 3 medici in specialitatea radiologie si magistica medicala cu competenta CT la structura de sprijin epidemiologic

– 1 medic in specialitatea medicina legala la structura de sprijin epidemiologic

– 1 medic in specialitatea gastroenterologie la structura de sprijin epidemiologic

– 4 medici in specialitatea cardiologie la structura de sprijin epidemiologic

– 2 medici in specialitatea neonatologie la structura de sprijin epidemiologic

– 7 medici in specialitatea ATI la structura de sprijin epidemiologic

– 3 medic in specialitatea pneumologie la structura de sprijin epidemiologic

– 6 medic in specialitatea boli infectioase la structura de sprijin epidemiologic

ASISTENTI MEDICALI / AUTOPSIER / REGISTRATOR MEDICAL (scan-ul anuntului – contine conditiile de participare)

– 4 posturi de asistent de radiologie cu studii postliceale (cu mimim 1 an vechime operare CT) la structura de sprijin epidemiologic;

– 2 posturi de asistent de radiologie cu studii postliceale (cu minim 6 luni vechime radiologie standard) la structura de sprijin epidemiologic;

– 51 posturi de asistent medical debutant/asistent medical/asistent medical principal cu studii postliceale la structura de sprijin epidemiologic;

– 1 post de autopsier debutant la Serviciul de Medicina Legala;

– 1 post de registrator medical debutant la Serviciul de Anatomie Patologica;

INFIRMIERE / INGRIJITOARE / BRANCARDIERI (scan-ul anuntului – contine conditiile de participare)

– 39 posturi personal auxiliar (infirmiere, ingrijitoare) la structura de sprijin epidemiologic;

– 2 posturi brancardier la structura de sprijin epidemiologic;

REFERENTI (scan-ul anuntului – contine conditiile de participare)

– 1 post referent III – Serviciul achizitii publice

– 1 post referent II – Serviciul achizitii publice

– 1 post referent debutant – Serviciul achizitii publice

Alte documente necesare:

– Cerere inscriere

– Declaratie pe proprie raspundere

DETALII AICI