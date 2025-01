Jurnalista Anca Alexandrescu a avut o intervenție de excepție, în direct la Realitatea Plus, după ce postul de televiziune a înregistrat o audiență record în luna decembrie. Realizatoarea celei mai urmărite emisiuni, „Culisele Statului Paralel”, a transmis un mesaj de forță, subliniind faptul că jurnaliștii postului sunt strâns uniți în jurul conducerii și a ideii de a servi poporul român. De asemenea, Anca Alexandrescu a făcut și anunțul așteptat de milioane de telespectatori: președintele ales Călin Georgescu revine în fața națiunii, invitat în platourile Realitatea Plus.

„Am citit cu tristețe un mesaj al lui Victor Ciutacu, un jurnalist pe care-l prețuiesc mult pentru ceea ce a făcut în toți acești ani, dar trebuie să-i spun că nu este vorba de a ne urca pe valul suveranist, eu asta fac de când am început emisiunea Culisele Statului Paralel, a fost o combinare normală între ceea ce facem noi și ceea ce face Călin Georgescu și vom merge în continuare pe această linie. Noi nu am făcut audiență nici din înmormântări, nici cu maneliști sau croitorese, noi chiar facem audiență cu românii și ceea ce vor românii. Spunem adevărul, arătăm tot ce este ma dureros pentru România, fără excepție.

Audienţa Realitatea PLUS a explodat în luna decembrie: lupta pentru ADEVĂR și informațiile

Eu am început emisiunile mele spunând adevărul despre mine, așa mi se pare onest și așa voi face și de acum înainte. Această audiență ne onorează și ne motivează și sunt convinsă că va fi din ce în ce mai constantă, pentru că românii s-au trezit, România s-a trezit, oamenii vor să știe adevărul.

CÂND REVINE CĂLIN GEORGESCU ÎN PLATOURILE REALITATEA PLUS?

Îmi pare rău pentru cei care ne atacă, noi suntem în continuare pe poziții, nu ne-a îndoit nimeni genunchii, așa cum am fost televiziunea fanion și în lupt împotriva lui Florian Coldea și a Statului Paralel și iată că ducem mai departe această linie, este o linie firească. Vreau să-i felicit pentru această audiență pe toi colegii mei, și pe cei din fața camerelor și pe cei din spate, dar și conducerea televiziunii Realitatea Plus, care ne-a ținut spatele și a mers pe acest drum împotriva tuturor amenințărilor, a lucrurilor rele cu care am fost puși la zid, de la amenzile CNA la amenințările că ni se taie publicitate. Eu sunt convinsă că toți cei de pe piața publicității sunt niște oameni responsabili, care in cu românii și n-ar putea face niciodată așa ceva.

De-abia aștept să revin cu emisiunea Culisele Statului Paralel, pe 12 ianuarie și pot să anunț, de pe acum, că cel mai probabil pe 13 ianuarie, Călin Georgescu va reveni în platou la Realitatea Plus.