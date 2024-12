Jurnalista Anca Alexandrescu vine cu noi informații explozive privind vizita pe care Victor Ponta a făcut-o la Mar-a-Lago, reședința privată a lui Donald Trump din Florida. Moderatoarea emisiunii „Culisele Statului Paralel” a atras, joi, atenția, în exclusivitate la Realitatea PLUS, asupra faptului că, potrivit procedurilor, nicio persoană care nu este membru clubului nu poate participa la astfel de întâlniri. „Dl Ponta, fiind ales parlamentar, va trebui să dea explicații dacă a plătit domnia să membershipul sau dacă a plătit cineva pentru el; cine a plătit de ce și ce beneficii are. Asta e o chestiune de DNA deja pentru că profită politic de acest lucru și va trebui să dea explicații foarte clare”, a declarat Anca Alexandrescu. Mai mult, jurnalista a avertizat asupra pericolului reprezentat în continuare de Statul Paralel, care-și reactivează oamenii din sistem pentru a-și atinge scopurile meshine. „Iată încă o dovadă că după ce li s-a ridicat controlul judiciar, în sensul că pot părăși România în spațiul european, Coldea si Dumbravă s-au reactivat toate conservele lor în speranța că vor reuși, dacă nu prin Nicușor Dan, poate prin Victor Ponta să reajunga la butoanele puterii”, a precizat jurnalista.

„Dimineta cand m-am trezit am primit un mesaj direct de la Mar-a Lago in care mi-au povestit prietenii mei care sunt in apropierea echipei lui Donald Trump de fapt ce s-a intamplat acolo. Am spus inca de acum doua seri ca Victor Ponta se afla la Mar a Lago, cazat acolo. Asa s-a si intamplat. Este impreuna cu un domn, Cristian Pterovici, care traieste intr-adevar in America, este in jurul echipei republicane, dar nu la nivelul la care spera sa ajunga dl Ponta. I s-a promis o intalnire cu Donald Trump JR. A luat o cina acum doua seri cu Gentry B. Este un prieten a lui Trump JR cu care a si fost la Bucuresti in urma cu mai multi ani. Va aduceti aminte, Donald Trump JR a fost la o vanatoare in Romania. Eu am si fotografiile de la acea vanatoare care a avut loc in Romania. Nu am inca permisiunea sa le fac publice – si l-a pacalit pe Gentry B. ca el este viitorul candidat la prezidentiale pe care romanii si-l doresc, viitorul candidat suvernaist, motiv pentru care Gentry B. l-a invitat aseara la o cina unde au participat mai multi membrii ai viitoarei administratii Trump, dar fara sa participe Donald Trump sau Donald Trump JR, si acolo s-a laudat in fata tuturor spunand ca el va fi candidatul, ca pe el il doresc,romanii si a fost aplaudat.

Romanii care sunt in echipa lui Donald Trump au fost scandalizati de comportamentul lui Ponta si bineinteles ca au intervenit si au inceput sa trimita informatii despre el: cine este, cum a stat la masa cu statul paralel, ce i se imputa, cum l-au dat jos romanii – tot trecutul lui Victor Ponta.

Eu am atras atentia lui Marcel Ciolacu ca Victor Ponta va veni si va incerca sa preia PSD-ul si ca va incerca chiar sa candideze la presedintie. Iata ca se confirma ceea ce i-am spus de foarte multa vreme. Mai mult decat atata, se confirma ca cei din statul paralel – adica vechea garda Coldea-Dumbrava si cei care au fost servitorii lor, care au stat in celebra sufragerie in anul 2009, cum ar fi dl. Dan Andronic – ii fac campanie dl Ponta si il sustin si incearca sa pacaleasca romanii.

Dl Andronic, ca si dl Tolontan, e preocupat brusc de publicitatea de la Realitatea PLUS. Dl. Andronic este preocupat si de anumite dosare. Dl. Andronic este servitorul de serviciu al statului paralel. Domnia sa poate a uitat cand a venit in birou la mine, la Guvern, cand Victor Ponta era prim ministru, si mi-a spus ca Sebastian Ghita l-a rugat sa se intalneasca cu Coldea si la acesta intalnire Coldea l-a rugat sa-l ajute pe Ponta. Dupa ce au fost celebrele discutii ca Ponta ar vrea sa-i schimbe pe Coldea si pe Kovesi, tot dl Andronic mi-a povestit ca l-a chemat Coldea si i-a spus sa intoarca armele impotriva lui Ponta.