Alimentarea cu gaze naturale a fost oprită pentru aproximativ 14 mii de locuitori din zona Pipera- Voluntari, după ce un incendiu a afectat sistemul de distribuţie. Deși furnizorul le-a spus oamenilor că se lucrează intens în zonă, motiv pentru care vor sta în frig ore bune, se pare că la fața locului nu era nicio echipă de intervenție. Minciuna a fost demontată de Anca Alexandrescu, realizatoarea emisiunii Culisele Statului Paralel, care a lansat o serie de acuzații fără precedent. 

”Toată lumea a fost panicată, blocată toată Pipera, 14.000 de consumatori deconectați, toate televiziunile au urlat, zeci de comunicate, toată lumea s-a agitat. Nu se poate! Adică cum, nu lucrează nimeni acolo? 

Motiv pentru care mi-am propus înainte de emisiune să mă duc eu, să văd cu ochii mei. Și acum vreau să vă arăt filmarea făcută la ora 19:22. 

Aceasta este filmarea la ora 19:22. În continuare, mașinile arse sunt acolo și bineînțeles, la locul defecțiunii, cum spun ei, că a fost o defecțiune pe magistrala centrală, spun ei, nu lucra nimeni. 

Deci, la distanță de câteva ore. Nimeni! Și m-am apucat să dau telefoane, să întreb: Domnule, de ce țineți 14.000 de familii în frig. 

Ei spun foarte clar că se lucrează continuu, continuu. Deci cum? Echipele de intervenție lucrează continu la remedierea defecțiunii! Deci, o minciună ordinară, la două ore diferite, astăzi, nu era nicio echipă acolo”, a declarat Anca Alexandrescu

 

