Anca Alexandrescu, realizatoarea emisiunii Culisele statului paralel, dezvăluiri fără precedent în ediția de joi seară, la Realitatea PLUS, despre caracatița care sufocă România. Nume grele din politica românească, recentă și trecută, alături de rezerviști au creat o rețea incredibilă, în care se învârt sume uriașe de bani, cu filiere ce ajung până în America.

Realizatoarea Anca Alexandrescu a făcut primele declarații despre dezvăluirile ediția explozivă de joi seară la Culisele statului paralel, ce începe la ora 18.00.

„Nu este vorba numai de fotbal, ci de fotbal, politică și de afaceri de miliarde de euro. Încrengăturile ajung de la Cluj, București până la cel mai înalt vârf în Statele Unite ale Americii, la fiul lui Donald Trump. O să aflați astăzi cum celebrul Grup de la Cluj s-a infiltrat in fotbalul românesc, cum a pus mâna pe CFR Cluj. Și acum, niște oameni de afaceri americani încearcă să-i fure afacerea imobiliară a Elenei Udrea, aflată în penitenciar.

De aproape 3 ani de zile de când fac această emisiune, nu am vazut niciodata o asemenea increngatura, este absolut fabuloasă!

Apare și ministrul Sorin Grindeanu, asociat cu asociatul patronului CFR Cluj, apare și nume suspuse, în frunte cu celebrul Ioan Rus, cel care a condus din umbra Grupul de la Cluj. De ani de zile se spune că în spatele fotbalului românesc Ioan Rus este de fapt cel care conduce CFR Cluj.

Acest grup nu a acaparat numai fotbalul, ci și afaceri imobiliare de sute si miliarde de euro.

În această seară am pregătit o schemă exclusivă și o increngatura de firme ce au pus mâna și pe resursele minerale ale țării. Fiul lui Ionel Arsene e și el implicat, să vedeți legăturile cu Sorin Grindeanu, patronul CFR Cluj, Ioan Rus, e ceva ce n-ați mai văzut la Culisele statului paralel.

Sume foarte mari, dar sunt niște increngaturi incredibile de firmem, nume din politica actuala trecută. Deși părea că s-a retras. în spate se află și celebrul Florian Coldea, adesea vazut in cursele și in lojele VIP de la CFR Cluj.

Sunt lucruri dincolo de orice imaginație. De când fac această emisiune nu am vazut asemenea increngatura. Am stat aproape toata noaptea ca sa realizez o schema, care nu cuprinde tot, dar am să vă prezint astăzi, în exclusivitate, această cangrena care doreste sa puna mâna pe România și în 2024.

Sunt rezerviștii care încă au putere, și au putere financiară mare, iar legaturile ajung pana in SUA, la fiul lui Donald Trump”, a anunțat Anca Alexandrescu.