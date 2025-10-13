O nouă ediție a emisiunii Culisele Statului Paralel vine cu o nouă serie de dezvăluiri explozive și de analize la rece asupra celor mai recente evenimente de pe scena politică. Revolta primarilor față de deciziile premierului Ilie Bolojan amenință din temelii mandatul acestuia, iar Anca Alexandrescu a lansat o afirmație bombă: „zilele lui sunt numărate”

„M-am uitat vineri să văd ce se întâmplă la UDMR. Toată lumea indignată că a ieșit Grindeanu din sală. Bolojan a rămas. Angry Birds de la Oradea supraviețuiește făcând majoritate cu UDMR. Nu e nicio surpriză. A făcut ce știe el mai bine. A dat statuile românești și le-a pus pe ale maghiarilor. El e un trădător.

Toată lumea zice: „Vai, a fost primit cu onoruri prezidențiale”. El doar la Oradea are noroc să meargă printre oameni. Acolo are slugile lui. El zice: „Băi, tăiați, nu mai faceți nimic, vă iau banii, vă fac dosare penale”, dar la Oradea se poate. Cum? Cu sponsorizări? De la cine? De la frații Micula?

Nu-l ia nimeni la întrebări, nu-l deranjează nimeni. L-am văzut pe dl. Mitrea care spunea că dl. Bolojan și-a pierdut mințile. El așa a fost mereu, doar că a plătit bani la toată lumea ca să-și creeze o adevărată imagine.

Un tupeu inimaginabil acest Bolojan. Unii merită să fie luați la bani mărunți, ăia care fac parcuri de distracție în loc să facă infrastructură. Le face dosar penal celor ce n-au plătit CASS.

Ce au discutat, de fapt, Oana Țoiu și Marco Rubio? Anca Alexandrescu aruncă bomba: „Sursele mele spun că s-au exprimat și niște îngrijorări în legătură cu libertatea de exprimare”

Băi, Angry Birds, plătește-le banii, că n-au primăriile bani să plătească lucrările. Unii au luat bani de acolo ca să plătească muncitorii, firmele. Nu mai pot să facă deszăpezire, nu mai pot să facă nimic, așa vrea Bolojan. Tanti Dogioiu, n-ați găsit vicepremier? Nu e niciunul mai bun decât Anstasiu? Pe Jurcanu poate să-l pună, că na, și ăla are un tupeu.

Ăștia sunt ca scroafa în copac. Zilele lui sunt numărate. L-am văzut și pe Ciucu, trompeta lui Bolojan. „Să atacăm CCR, că mi-a dat Bolojan ordin”. L-am văzut și pe tristul ăla care a ajuns viceprimar din greșeală. Alegerile vor fi în primăvară oricum.

Mi-a trimis Pieleanu sondajul cu armata, cu atacurile, și mi-au atras atenția câteva lucruri. 75% dintre români doresc ca la armată să fie un militar, nu un civil. Dâncu, Angel Tâlvăr, Moșteanu, șeful de la bowling.

Totuși, suntem un popor deștept. M-am uitat și la intelectuali, care spun același lucru: nu mai vrem. Șeful de la bowling se plimbă cu trotineta în cerc. Ce mă mir? Îi lipsea doar rucsacul. Cam asta este. Nu mai zic că mă reclamă ăștia.

Economia e la pământ. Toate măsurile au avut efectul invers. Economia e în cap. Specialiștii anunță 2026 dramatic. Crește prețul, ce să facem, așa e cu Bolojan. Ne-a zis Jurca: „Băi, gata, urmează o perioadă cu decizii grele”.

O să discutăm puțin și despre ceea ce e în Franța. Ne va explica dl Hartman, ne va explica mișcarea lui Macron. Tot pe Lecornu l-a nominalizat. Vom discuta și despre Nobelul pentru pace. Aia care a câștigat i l-a dedicat. Am văzut ce se întâmplă și în Israel. Netanyahu huiduit, Ivanka aplaudată. Trump a zis că are dreptul să-i dea afară pe toți cei ce nu-și fac treaba.” a spus Anca Alexandrescu în deschiderea emisiunii Culisele Statului Paralel.

