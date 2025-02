Anca Alexandrescu a fost amenințată cu moartea pe rețelele sociale. Moderatoarea emisiunii „Culisele Statului Paralel” a făcut, marți, în direct la Realitatea PLUS dezvăluiri incendiare despre cine se ascunde în spatele atacului din mediul online. Jurnalista a spus că nu se lasă intimidată și nu are de gând să renunțe la lupta pentru dreptate. „S-a mers mult prea departe”, a afirmat jurnalista. Ce a aflat despre individul care îi lasă mesaje cu amenințări.

„Nu am mai multe amănunte. Aștept ca domnul Predoiu, care este ministru de Interne încă în funcție și care se lăuda că este un tip corect și echilibrat și nu este omul sistemului – dar văd că este, din comportamentul său – să aibă aceeași celeritate privind amenințările la adresa mea pe grupuri hashtagiste, la vedere, în care se spune clar <<Anca Alwexandrescu trebuie să fie omorâtă>> de persoane cu conturi asumate, cu nume și prenume.

Ce să vedeți? Între timp am descoperit că acel grup de instigatori este și grupul unde s-a postat numele celui la care astăzi dimineață, la ora 6.45, a venit un desant să facă percheziții. Eu sunt în posesia filmărilor din momentul în care desantul de la Poliție – peste doi oameni, soț și soție, tineri, cu un copil mic în casă; care au pus întrebarea <<De ce ați venit?>>, <<Avem mandat de percheziție. O să vă spunem, o să vă spunem>>, <<Vă rugăm frumos să nu treziți copilul>>. Bineînțeles că au trezit și copilul mic. Este un abuz fără precedent.

Nu mă simt în nesiguranță pentru că nu îmi este frică. Mi-am asumat, dar este foarte clar că acest sistem manevrează în continuare statul român prin ministrul de Interne, Cătălin Predoiu, care poartă responsabilitatea exclusivă pentru această vendetă pe care o practică dupa data de 6 decembrie, când au fost anulate abuziv alegerile, la adresa celor care îl susțin pe Călin Georgescu.

Este, de data aceasta, extrem de grav ca o persoană publică, și anume eu, să fiu expusă pe rețelele de socializare, spunându-se <<Trebuie să fie omorâtă>>, scrie cu subiect și predicat. Aceste personaje care urlă cu toți rărunchii – oameni care au fost plătiți – acele fonduri USAID din zona lui George Soros – își doresc moartea celor care nu sunt de acord cu ei. S-a mers mult prea departe”, a declarat marți Anca Alexandrescu într-o intervenție telefonică la Realitatea PLUS.

Ea a adăugat: „Aștept atât de la premierul Marcel Ciolacu, cât și de la toate autoritățile să ia de uregnță măsuri, să văd că îi chemă pe acești instigatori și aceste persoaneje care cer omorârea publică a unui moderator de televiziune, la poliție și să facă percheziții la aceste persoane care instigă public la ură, la violență, la moarte.

Eu am încercat să postez acel link care dovedește această instigarea, Facebook-ul mi l-a șeters instant de două ori la câteva secunde. Am reușit apoi să postez o captură, însă este foarte clar că sistemul încă controlează în România întreg statul român. Nu mă simt în pericol. Voi continua să merg pe același drum. Știu că vă am pe toți alături de mine, inclusiv pe telespectatori, nu mă voi opri și voi continua în această seară să arăt adevărul și abuzurile pe care le face Ciolacu, dacă este de acord cu ceea ce face Cătălin Predoiu. I-am semnalat dl Ciolacu de mai multe ori ceea ce face Predoiu. Eu sper ca în calitate de prim-ministru să ia de uregnță măsuri. Dl Predoiu este preocupat să preia partidul de la un al om al sistemului, Ilie Bolojan. Lucururile acestea trebuie să se oprească, trebuie să rămânem uniți și să mergem mai departe fără violență, fără încurajare la astfel de comportamente cum practică aceste personaje, dar nu trebuie să ne oprim și nu trebuie să ne lăsăm intimidați.

Cer public tuturor autorităților să ia de urgență măsuri. Nu e vorba de Anca Alexandrescu, e vorba de toți cetățenii care îl susțin pe Călin georgescu. E indamisibil ca într-un stat democratic în anul 2025 să se întâmple așa ceva. Suntm mai rău ca pe vremea comuniștilor. Acest lucru trebuie să ia sfârșit și nu se va putea decât dacă rămânem uniți și nu ni se vor înmuia genunchii, așa cum am făcut și până acum. L-am dat jos pe Klaus Iohannis, acum trebuie să continuăm curățenia generală”.