Conform datelor din 16 august, avem 15 județe în România cu incidenta ridicata de peste 60 de cazuri la 100,000 locuitori in ultimele 14 zile, unde masurile luate pana acum nu par a fi suficiente pentru a duce la o scadere a epidemiei.

Autoritățile locale trebuie să se mobilizeze și să ia mai multe măsuri, în condițiile în care rata de transmitere a virusului este estimata sa crească odată cu începerea școlii și cu răcirea vremii.

În acest moment, decizia este între adoptarea unui set de măsuri care să limiteze creșterea (cu nemulțumirea operatorilor economici afectați) sau începerea școlii în 14 septembrie doar in online, din cauza creșterii necontrolate a numărului de cazuri până atunci (cu nemulțumirea părinților care trebuie să își țină copiii acasă).

În Figura 1 se poate vedea evoluția numărului de cazuri noi in cele 15 județe (Arad, Bihor, București, Buzău, Dolj, Ilfov, Hunedoara, Maramureş, Neamţ, Olt, Prahova, Timiş, Vâlcea, Vaslui, Vrancea), comparate cu Melbourne, Australia, care a reușit să aducă epidemia in scădere. Cum a reușit Melbourne? Începând din luna Iulie, Melbourne a luat masuri:

Restricții de circulație în oraș între 20:00 pm si 5:00 am (cu excepția motivelor medicale sau profesionale)

Obligativitatea purtării măștii în afara propriei locuințe

Deplasarea în afara locuinței la orice oră doar pentru cumpărături, activitate fizică cu maxim incă o persoană, muncă)

Autoritățile din Melbourne au înțeles că măsurile trebuie luate din timp si limitată creșterea, după care restricțiile se pot relaxa. Dacă autoritățile de la noi nu se mobilizează, tot la acest tip de măsuri vom ajunge și noi, doar că va fi în toamnă. Unele județe din Romania (Argeș, Dâmbovița, Brașov, Gorj, Galați, Brăila, Bacău, Mehedinți, Covasna, Caras Severin) arata deja primele semne de scădere a epidemiei după masuri luate la sfârșitul lunii Iulie; aceste județe au încă incidenta ridicata si vor trebui sa continue (sau sa adauge) masuri luate pentru a reduce numărul de cazuri la nivele acceptabile.

Strictețea masurilor locale in fiecare județ depinde si de alți factori precum densitatea populației, clima, sau poluarea. Înainte de a ajunge la nivelul de masuri stricte adoptate in Melbourne (similare cu cele adoptate in Europa in primăvară), autoritățile locale din județele Arad, Bihor, București, Buzău, Dolj, Ilfov, Hunedoara, Maramureș, Neamț, Olt, Prahova, Timiș, Vâlcea, Vaslui, Vrancea ar trebui cat mai curând să acționeze:

Impunerea obligativității măștii purtate corect în toate spațiile închise și deschise aglomerate – cu un proces continuu și susținut de acordare de amenzi pentru nerespectare

Limitarea programului teraselor, cluburilor, restaurantelor până la ora 22:00 și impunerea limitei de maxim 4 persoane per masă

Interzicerea și amendarea activităților private cu grupuri mai mari de 10 de persoane

Testarea tuturor persoanelor cu simptome (chiar ușoare)

Asigurarea permanenței (non-stop) la multiple linii telefonice la Direcția de Sănătate Publică Județeană cu un scenariu de răspuns cu pași clari, comunicat tuturor instituțiilor de sănătate din județ

Creșterea capacității de identificare și testare a cât mai mulți simptomatici și a cât mai mulți contacți trebuie sa devină obiectiv național. Tehnologii si metode noi de testare ar putea fi investigate si adoptate la nivel local pentru început.

Guvernul nu pare a fi dispus în acest moment să impună măsuri necesare de la nivel central (fie din considerente politice/electorale, fie datorită relațiilor conflictuale cu un parlament ostil, fie datorită complicațiilor legale/constituționale). In acest context, Consiliile Județene și Primăriile nu au altă opțiune acum decât să își asume responsabilitatea pentru decizii dificile.

Analiză realizată de:

Valentin Parvu, PhD – Consultant Statistica

Prof. Univ. Dr. Răzvan Cherecheș – profesor de sănătate publica la Universitatea Babeș-Bolyai Cluj