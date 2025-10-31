Un tânăr de 25 de ani a fost grav rănit, vineri seară, într-un accident cu ATV-ul petrecut în comuna Bolotești, județul Vrancea, în apropierea Mănăstirii Tarnița.

La fața locului au intervenit echipaje ale Inspectoratului pentru Situații de Urgență Vrancea și Salvamont. Victima era conștientă, dar în stare gravă, astfel că a fost solicitat un elicopter SMURD pentru transportul de urgență.

„La locul intervenției au acționat un echipaj SMURD din cadrul Secției de Pompieri Vidra, un echipaj Salvamont și elicopterul SMURD Galați. Victima, un bărbat în vârstă de 25 de ani, conștient, politraumatizat, a fost preluată și transportată la Spitalul Județean Galați pentru îngrijiri medicale de specialitate”, a transmis ISU Vrancea.

Circumstanțele producerii accidentului urmează să fie stabilite de polițiști, care au deschis o anchetă pentru a afla cum s-a produs incidentul.

Sursa: Realitatea de Vrancea